תושבי העיר ביירות מנסים לאסוף את השברים ביום שאחרי הפיצוץ הגדול בנמל המרכזי של לבנון.

בסרטונים רבים אשר הופצו ברשתות החברתיות ניתן היה לראות את הדרמה מתרחשת מול עינינו כאשר החל לעלות באש הנגר מס' 12 בנמל וכעבור מספר דקות החלו מתפוצצים בזה אחרי זה כל המחסנים שבנמל ביירות עד אשר פטריית עשן עצומה אפפה את קו השמיים של ביירות.

בסרטונים המופצים ברשתות ניתן לצפות באנשים, נשים וילדים כאשר הם צופים בפיצוץ הראשון ואז עפים מההדף של הפיצוץ השני וכל זה בשידור חי.

דבר העובדים בארץ ישראל

תמונות מהשטח

בטוויטר, תחת ה-האשטאג #beirut מתפרסמות תמונות רבות וסרטונים רבים המספרים את סיפור האסון.

This man is Ahmad Haj Steef from Idlib, he supposed to leave Lebanon to a Europian country in few days, but he lost all of his family in #Beirut_Explosion yesterday.

He is a refugee left Syria seeking for safe shelter for his family, but he couldn’t find it ????

الشكوى لله pic.twitter.com/EIpMi7kchC — MOHAMAD???????????????? (@MH_2912) August 5, 2020

זהו אחמד חג'

לחיפוש קרובים ברשת

כאשר החלה השריפה הוזעקו למקום כוחות הצלה וכיבוי אש רבים. כפי שזכור לישראלים מתקופת הפיגועים וכפי שזכוי לכולנו מאסון התאומים, אנשי הכיבוי וההצלה היו הראשונים להיפצע בפיצוץ המשנה ולהיקבר מתחת להריסות.

אי-סדר רב שורר עכשיו בביירות. מצליבים רשימות נעדרים ומחפשים להשוות אותן לפצועים בבתי החולים או להכניס אותם לרשימות הנעדרים.

לבנונים רבים פונים מאז אתמול אחר הצהריים לרשתות החברתיות כדי לנסות ולקבל מידע על קרובי משפחה וחברים שנותק איתם הקשר. הודעות כגון: "ג'ו אנדון, עובד בנמל ביירות נעדר מאז הפיצוץ היום, אם מישהו מכיר פרטים בבקשה ליצור קשר". מתפרסמות לעשרות ברשת.

באינסטגרם פתחו תושבי לבנון דף ייעודי לאיתור נעדרים. בדף זה יכולות משפחות הנעדרים להעלות תמונות ופרטים ליצירת קשר.

קריאה להתגייסות חברתית

הרשתות החברתיות הפכו גם במה לקריאה לתרומות דם. ארגון הצלב האדום הלבנוני פרסם בטוויטר קריאה לאזרחי לבנון להגיע ולתרום דם כדי לסייע בטיפול בפצועים הרבים, יחד עם רשימה של תחנות בהם ניתן לעשות זאת. הצלב האדום, יחד עם ארגונים לבנוניים אחרים, גם פתחו פלטפורמה אינטרנטית לתרומת כספים לארגונים שמעניקים סיוע ראשוני לפצועים בביירות.

קריאה לסיוע בינלאומי

בעקבות האסון מדינות רבות נרתמות לסייע ביניהן תוניסיה, עזה סוריה. מדינות האזור מציעות מגורים לאנשים הרבים שאיבדו את ביתם.

מדינאים רבים בישראל התייחסו לאסון בביירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום את דבריו בכנסת בהשתתפות בכאבו של העם הלבנוני. כבר אתמול (ד') פרסמו שר הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי את השתתפותם בכאב העם הלבנוני והציעו את עזרת מדינת ישראל. צריך לציין כי מדינת ישראל הושיטה עזרה גם לעם הסורי והציבה בגבול עם סוריה בית חולים שדה שסייע לטפל בפצועים סוריים.