פרשת וישלח עוסקת בעיקרה בחזרתו של יעקב לארץ כנען, בהכנותיו למפגש עם אחיו עשו ובמפגש עצמו. כשיעקב ירד מהארץ לחרן, הסיבה המוצהרת הייתה חיפוש אישה ממשפחתו המורחבת, אך פרשנים הציעו כי רבקה מפצירה ביצחק לשלוח אותו לשם מפחד שעשו ינקום בו על גניבת ברכתו. עם חזרת יעקב אכן נראה ברור שזה המצב. הוא אף מתפלל לה' ומבקש "הַצִּילֵנִי נָא מִיַד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים" (בראשית ל"ב יב).

בעיצומן של ההיערכויות הקדחתניות למפגש עם עשו המגיע לקראת יעקב עם צבא בן 400 איש, בלילה לפני המפגש הגורלי, מתרחש אירוע מוזר מאוד. יעקב משכים באישון הליל, לוקח את נשותיו, את שפחותיו ואת 11 ילדיו, מעביר אותם את הנחל במעבר יבוק ונשאר לבדו. אז הוא נאבק עם "איש" עד עלות השחר.

אדם, מלאך או שטן

יעקב, החרד מהקרב שעלול להתפתח עם אחיו, מוצא את עצמו בעימות אחד-על-אחד עם אדם אחר. הם מתגוששים לאורך הלילה, האיש נוקע את רגלו של יעקב וכשהוא מבין שלא יצליח להימלט מאחיזתו הוא מבקש שישחרר אותו. יעקב מסכים בתנאי אחד: שהאיש יברך אותו. הבקשה מוזרה מעט, שכן מהי המשמעות של ברכה מהאדם האקראי לכאורה הזה?

הפרשנות המקובלת לאירוע היא כי יעקב לא נפגש כלל עם אדם, אלא עם מלאך. גישה זאת מופיעה כבר בספר הושע: "וָיָּשַׂר אֶל מַלְאָךְ וַיֻּכָל בָּכָה וַיִּתְחַנֶּן לוֹ בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב ה).

פירוש זה מסביר את כוח ברכתו של האיש, אך איננו מניח את הדעת ביחס לפעולותיו: מדוע נלחם מלאך ביעקב, אשר כבר התברך כאחד מאבות האומה הנבחרת? יש שטענו כי זהו מבחן, כסוג המבחנים בהם עמד אברהם. יעקב עצמו צלח כמה התמודדויות משלו, וזו יכולה להיות מין בדיקה אלוהית של נחישותו. חז"ל אף העלו את האפשרות כי מדובר ב"שרו של עשו", כלומר שליחו, או אף המלאך הרע המזוהה עמו.

המלבי"ם (רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר), מפרשני המקרא והפוסקים האחרונים במאה ה-19, המשיך קו פרשני זה וכתב: "בעולם יש כחות עליונים המנהיגים את הכחות התחתונים לטוב ולרע… כן יש כח עליון הנקרא שר ישראל… וכח הכללי הממונה לרע, הוא סמאל שרו של עשו הנוטה לצד שמאל להסית ולהדיח". הוא אף מתאר את מאבקו של יעקב: "טרם קרב יעקב אל עשו, אם ללחום אם להשלים אתו, היה לו מלחמה עם השר שלו".

"לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי?"

בין אם מדובר במלאך טוב או רע, או בכלל בדמות מסוג אחר, בסוף המאבק הוא מברך את יעקב, אך לא מדובר בברכה סטנדרטית. תחילה הוא שואל לשמו של יעקב, וכשזה עונה לו, הוא מעניק לו שם חדש: "וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל" (בראשית ל"ב כ"ט). הקורא הקפדן יבחין כי השם איננו הברכה – הוא תיאור של אדם שעמד במאבק עם האנושי (עשו אחיו ולבן הארמי) ועם האלוהי (המלאך) ויכל להם.

הברכה מגיעה לאחר מכן, אך לא לפני עיסוק נוסף בסוגיית השמות. יעקב שואל את המלאך לשמו; המלאך משיב בשאלה הרטורית "לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי?" (בראשית ל"ב ל) ומברך אותו. הסירוב של המלאך להשיב, והתגובה הכמעט ארסית, מעלים תהיות לגבי הסיבה לשאלה.

בתורת הסוד היהודית ישנה משמעות רבה לשמות המלאכים: בכתבים מיסטיים אחדים הם משמשים לזימון המלאכים, לבקשת עזרה או אפילו לכפיית רצון האדם על המלאך. באחרים מדובר במילים שמסייעות בגישה לעולמות העליונים או ביכולת של האדם דווקא לחזק את פעולתו של המלאך בעולם.

כך או כך, נראה שסוגיית השמות משחקת בחלק זה של הפרשה תפקיד מרכזי. שינוי שמו של יעקב הוא אירוע רב משמעות, שגם מסמל את המהפך בדמותו שהתרחש לאורך הפרקים הקודמים. בנבואת הושע נכתב: "בַּבֶּטֶן עָקַב אֶת אָחִיו וּבְאוֹנוֹ שָׂרָה אֶת אֱלֹהִים" (הושע י"ב ד). נראה כי בטרם ייפגש עם אחיו, יעקב צריך להתעלות ליותר מאשר הילד השני, זה שבא אחרי, זה שהיה צריך להיאבק (ולתחמן) כדי להפוך למנהיג. עליו להגיע חזרה לארצו עם שם שמייצג את התלאות שצלח ואת הברכה האלוהית ששורה עליו.

שמות נאותים

מרבית בני האדם עוברים את חייהם מבלי לשנות את שמם, אך בתורה יש לכך תקדים, עם אברם ושרי שהפכו לאברהם ("כִּי אַב הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ", בראשית י"ז ה) ושרה. הוספה לשם של האות ה', האות י', או ביטוי אחר לאחד משמות האל, הוא מנהג עתיק שמתקיים עד היום בעצת רבנים. לעיתים בניסיון לשנות את גורלו של אדם, להעניק בריאות, עושר או ברכה אחרת. אך האם לשם יכולה להיות משמעות כה גדולה?

יותר משלושים שנה אחרי סוף מלחמת העולם השנייה פרסם הפילוסוף היהודי-צרפתי עמנואל לוינס ספר בשם 'שמות נאותים' (Noms propres, 1976, כל המובאות בתרגום חופשי שלי). בהקדמה לספר מתאר לוינס את הדור שהתנסה במאה העשרים: "מלחמות העולם (ואלו המקומיות), נציונל סוציאליזם, סטליניזם (ואפילו הדה-סטליניזציה), המחנות, תאי הגזים, נשקים גרעיניים, טרור ואבטלה – הרבה מאוד עבור דור אחד, אפילו עבור אלו שהיו רק צופים מהצד".

לוינס מציג את השפעת המציאות ההיסטורית והחוויה החברתית על ההתפתחות הרעיונית והרוחנית. "באף תקופה אחרת החוויה ההיסטורית לא הכבידה כל כך על הרעיונות; או, על כל פנים, מעולם לא היו בני דור אחד מודעים כל כך לכובד זה".

לדברי לוינס, המאורעות הדרמטיים והטראומטיים של המאה החולפת חוללו משבר חסר תקדים לא רק בשל היקפי המוות וההרס, וגם לא רק נוכח הסדקים הגדולים באמונה באל או בהתמדתה של מערכת הערכים ההומניסטית, אלא גם משום שיצרו משבר בשפה: "הזמן כבר לא מעביר את המשמעות בסימולטניות של המשפטים. הצהרות כבר לא מצליחות לחבר בין הדברים. 'מסמנים' בלי 'מסומנים' משחקים ב'משחק של סימנים' בלי כל משמעות או סיכון".

הוא מתאר את המילים כהולכות ונפרדות ממשמעות והיגיון: "גופותיהן המתות של מילים נבלעות על ידי אטימולוגיות (אטימולוגיה היא ענף בבלשנות העוסק בחקר מקורן של מילים ותולדותיהן – י.א) ונעדרות כל לוגוס (ביוונית היגיון, אך גם תבונה ודיבור – י.א), נישאות בסחף הטקסטים".

שמות ההוגים

בנקודה הקשה הזו חוזר לוינס לשמות הקונקרטיים של הוגים, סופרים ופילוסופים שפיתחו את השפה ואת הרעיונות. בספר מוקדשים פרקים לדמויות שונות ביניהם ש"י עגנון, מרטין בובר, סרן קירקגור, ז'אק דרידה, פול צלאן ואחרים. עבורו יש משמעות לשמותיהם של אנשי הרוח שהגו את המילים והמושגים, "הגו" הן במובן של מחשבה והן במובן של דיבור. מתוך הדיאלוג עם כתביהם ודמויותיהם הוא מנסה לטוות כיוונים להגותו.

"השמות של האנשים שאמירותיהם מסמנות פנים – שמות נאותים, בתוך כל השמות והמקומות הכללים – האם הם יכולים להתנגד להתפרקות המשמעות, האין הם יכולים לעזור לנו לדבר?", כותב לוינס. "אולי הם יצליחו לגלות, מבעד לקריסת השיח, את סופה של מובנות אחת, אך גם שחר של אחת חדשה".

הפרידה הכואבת הזו מהמשמעות האחת והמובהקת של המילים, הביטויים, המשפטים והשפה בכללה, מסמנת עבור לוינס את סופה של "הפילוסופיה של הזהה". יחד עם זאת, היא גם מאפשרת את אי-האדישות כלפי האחר וכלפי האפשרות של אחרות. זוהי לדידו "התעוררות לאחריות על האחר" שמסמנת את המפנה הפילוסופי המרכזי בכתיבתו האתית.

שמות ופנים

מעניין להבחין כי לוינס מדגיש כי מאחורי השמות הנאותים מסתתרים פנים אמתיות. הפנים והדיבור קשורים באופן בלתי נפרד בהגותו, כפי שהוא מסביר ב'אתיקה והאינסופי': "הפנים מדברות. הן מדברות במובן שהפנים מאפשרות כל דיבור, ומהן הוא נפתח".

הקשר הזה נוכח גם בסיפור יעקב והמלאך. עם עלות השחר וסיום המאבק מחליט יעקב לקרוא למקום בשם פניאל, ומסביר "כִּי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים וַתִּנָּצֵל נַפְשִׁי" (בראשית ל"ב לא). רבים מפרשים כי הוא מתייחס למפגש עם המלאך, שליח האל, שאותו שרד בקושי.

אך האם לא ניתן, בעקבות לוינס, גם להבין כי ניתנה ליעקב, דרך צוהר השמות הנאותים, הזדמנות להבין משהו אמיתי לגבי האל, האמונה או העולם? אולי דווקא אותו מאבק, ובסופו שינוי שם יעקב והניסיון לגלות את שם המלאך, יצרו אצל יעקב, שהמידה המשויכת אליו במסורת היא האמת, יכולת חדשה להבין את הדברים – ודווקא זו הצילה את נפשו.