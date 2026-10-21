בכינוס איגוד העו"סים פוליטיקאים דנו בעתיד השירותים החברתיים - הקואליציה נעדרה

עשרות עובדות ועובדים סוציאליים נפגשו היום (רביעי) בשולחנות עגולים כדי לנסות ולהביא פתרונות לסוגיית עומסי התיקים והטיפול, אשר הופכת את משימת הטיפול והסיוע לבלתי אפשרית. הכינוס, ביוזמת איגוד העובדים הסוציאליים בהסתדרות, אירח פאנל פוליטי לקראת הבחירות בשבוע הבא, והציג בפני המועמדות והמועמד שאלות הנוגעות לליבת העבודה הסוציאלית.

העובדות הסוציאליות, שהגיעו מכל הארץ ומכל פילוחי המקצוע, דנו בעומס התיקים אותו הן חוות ובגורמים המביאים לעומס זה. "צריך לדבר בשפה של האוצר כדי שיבינו אותנו ולראות איך מתמודדים עם הבעיה האמיתית – 17% תקנים ריקים", אמרה עו"סית ותיקה. העומס, הסכימו כולן, נובע גם מהעובדה שקשה לאייש את התקנים הריקים, וכך נוצר מעגל שקשה להיחלץ ממנו – מתקשים למלא את התקנים כי העו"סים חוששים מהעומס, העומס מתגבר, וחוזר חלילה.

איגוד העו"סים, כמו כל מערכת הרווחה, פועל כבר תקופה ארוכה במצב בו שר הרווחה והשירותים החברתיים מחזיק בעוד מספר תיקים, כך שהקשב במסדרונות הממשלה לא מופנה לסוגיות החברתיות, בלי קשר למלחמה או לבחירות. בתוך כך, נמצא האיגוד בשלבי סכסוך עבודה מול המשרד סביב יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות, המטיל עומס קיצוני על העובדות הסוציאליות ללא פתרון מערכתי מספק.

חברת הכנסת לשעבר ומספר 8 ברשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה, מיכל רוזין, התייחסה בפאנל לסוגיה זו של חוקים חברתיים, שההסכמה עליהם היא רחבה, אך אינם לוקחים בחשבון שבסופו של דבר העובדות הסוציאליות צריכות ליישם אותו בשטח. "לא פעם חוקקנו חוקים חברתיים אבל לא תיקצבנו את עבודת העו"סיות", הודתה והבטיחה שאם וכאשר תקום ממשלה אחרת, הטעות הזו לא תחזור על עצמה.

לצד רוזין, דיברו גם עו"ד לילך חיים אידלברג ממפלגת 'עמך ישראל'; לילי בן עמי ממפלגת 'ישראל ביתנו'; מיכל נגרי ממפלגת 'ביחד'; ענבר יחזקאלי ממפלגת 'ישר' וח"כ עופר כסיף ממפלגת 'הרשימה המשותפת'. כולן הפגינו בקיאות בפרטים, ולמרות ההבדלים בתפיסות העולם ובדרכים לפתרון הבעיות המטרידות את העו"סיות, הפגינו קולגיאליות זה עם זו.

בולטות בהעדרן היו מפלגות הקואליציה, שהוזמנו כמובן, ובייחוד ש"ס המתהדרת כמפלגה חברתית. יעקב מרגי, שכיהן כשר רווחה עד לפני קצת יותר משנה מטעם מפלגת ש"ס, וזכה להערכה בקרב אנשי ונשות המקצוע, נעדר אף הוא. גם מפלגת הליכוד, שח"כ חיים כ"ץ מכהן מטעמה כשר הממונה, לא שלחה את השר או אף נציג אחר.

הפער המרכזי בין העמדות שהציגו הנציגים הפוליטיים בפאנל היה בפתרונות שהציעו לבעיות שהעלו העו"סיות. חלקם הצביעו על פתרונות הנעוצים בלהעמיד אנשי מקצוע במשרדים או בהרחבת התקציבים החברתיים. נציגות 'ביחד' ו'ישר' הדגישו את החשיבות של הקשר בין המשרדים השונים, היכולת לנהל נכון את התקציב ולמצוא פתרונות יצירתיים. רוזין וכסיף העמידו את הגדלת ההוצאה על השירותים החברתיים, חוק זכויות חברתיות שיש לחוקק ועוד, כמרכז השינוי הדרוש.