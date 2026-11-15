"ועדי העובדים הם הכלי שיבטיח שימוש אחראי והוגן בבינה המלאכותית"

"עובדי רשות האכיפה והגבייה אינם רק מי שמיישמים את מדיניות הרשות, הם שותפים מלאים לעיצוב עתידה ולהצלחתה", אומר ארז אלחנן, יו"ר ועד העובדים הארצי ברשות. בימים אלו, אלחנן וחבריו לוועד, להסתדרות עובדי המדינה ולהנהלת הרשות שוקדים על הסכם קיבוצי חדש, לצד רפורמה באופן העבודה שתכלול הטמעת טכנולוגיות חדשות, אותן הוא רואה כהזדמנות לעובדים ולרשות.

אלחנן מכיר את המערכת לעומק ומלווה את העובדים כבר למעלה משני עשורים: משנת 2002 הוא מכהן כיו"ר ועד המרכז לגביית קנסות, ומשנת 2022 הוא מוביל גם את הוועד הארצי של הרשות כולה. במקביל לפעילותו באיגוד המקצועי, הוא מנהל את תחום העיקולים ומוביל מבצעים מורכבים בשיתוף משטרת ישראל נגד חייבים – עבודה אינטנסיבית בשטח המחייבת תיאום הדוק, נחישות ומקצועיות. לדבריו, מאחורי היכולת של המדינה לאכוף את החלטותיה עומדים עובדים מסורים ומקצועיים, הפועלים מדי יום בתנאים מאתגרים, מתוך תחושת אחריות עמוקה, רגישות והבנה של החשיבות הציבורית הרחבה הטמונה בכל פעולה של הרשות.

רשות האכיפה והגבייה ממלאת תפקיד מרכזי באכיפת החוק, בשמירה על הסדר הציבורי ובחיזוק יכולתה של המדינה לממש את החלטותיה ולגבות חובות וקנסות בהתאם לדין. פעילותה נוגעת בחיי היום־יום של אזרחים רבים ומהווה חוליה חיונית במערכת אכיפת החוק הישראלית, וכן, גם בסיוע בתחזוק קופת המדינה לטובת כלל האזרחים. "יש שורה של גופים שהמרכז לגביית קנסות הוא למעשה זרוע האכיפה שלהם לתשלומים, מקנסות ועד תשלומים תקופתיים מחייבים", אומר אלחנן, "בקרוב גם אגרת הגודש תיגבה דרכנו, ברגע שהיא יתחיל".

"מהלך ארגוני שמחייב שיתוף פעולה אמיתי"

לצד קידום הרפורמה והטמעת הטכנולוגיות החדשות, פועלת נציגות העובדים לגיבוש הסכם שכר חדש שיעניק לעובדים מענה הולם וישקף את תרומתם ואת האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם מדי יום. אלחנן מבקש להביע הערכה רבה ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, על שותפותו, ליוויו ומחויבותו למען העובדים – חיבור שמעניק לעובדי הרשות את הכלים הדרושים ומבטיח כי היא תמשיך להתחדש ולחזק את המשילות ושלטון החוק בישראל, תוך שמירה מלאה על זכויות האנשים שמניעים אותה.

בימים אלה מקדמת הנהלת רשות האכיפה והגבייה, בראשות אורי ולרשטיין, רפורמה משמעותית שנועדה להתאים את פעילות הארגון לאתגרים המשתנים, לשפר את השירות לציבור, לחזק את יכולות האכיפה ולבסס את הרשות כגוף מקצועי, יעיל ומתקדם.

איך מבטיחים שהרפורמה תצליח ושקולם של העובדים יישמע בתוך השינוי?

"מהלך ארגוני בסדר גודל כזה מחייב שיתוף פעולה אמיתי, הידברות, אמון ואחריות הדדית בין ההנהלה לבין העובדים ונציגיהם. לאורך השנים פעלתי ליצירת שיח ענייני ופורה, וההצלחה שלנו במשימות הלאומיות נשענת על ארבעה יסודות מרכזיים: הנהלה מקצועית, עובדים מסורים, ועדים חזקים והסתדרות שמעניקה תמיכה וליווי. כאשר כל הגורמים פועלים יחד – ניתן לקדם רפורמות משמעותיות, לגבש הסכמים הוגנים ולייצר תוצאות בשטח".

"הטכנולוגיה צריכה לשרת את האדם, ולא להיפך"

איך מתמודדים ברשות עם הנושא של בינה מלאכותית והשינויים שהיא מביאה?

"בסופו של דבר, הבינה המלאכותית יכולה לשמש לא כאיום אלא כהזדמנות, אם תיושם באופן אחראי והוגן. העבודה המאורגנת וועדי העובדים, הם הכלי שיכול להבטיח שההזדמנות הזו תמומש, כדי שהטכנולוגיה תשרת את האדם ולא להפך".

יש התאמות שכבר מצליחים לעשות בנושא?

"יש הרבה מאוד התאמות שכבר התחילו להיעשות ועוד ייעשו בשנים הקרובות, מהעולם שבו כבר אין קלדניות באולמות הדיונים של הליך הגבייה המנהלי, הכול מוקלט ומתומלל אוטומטית. עשינו לקלדניות הסבה לניהול אולם, ויש עוד התאמות עתידיות שבנוגע אליהן אנחנו ממתינים עוד להסכם שכר שאופיר אלקלעי מוביל יחד איתנו, במקביל להכנסה של המערכות השונות".

יש חששות לקראת ההסכם?

"השינויים כרגע לא אמורים להשפיע יותר מדי על ההסכם כי אנחנו מדברים בעיקר על תוספות פנסיוניות. אנחנו סומכים באלף אחוז על אופיר ועל מנהל החטיבה אבנר סולטני שיובילו את ההסכם הזה כי הם באמת מקצוענים שלא נותנים לאף עובד להישאר מאחור, ועל יו"ר מרחב ירושלים דני בונפיל וסגנו אייל לוי, שנמצאים איתנו בשגרה, מסייעים לטפל בכל בעיה ודואגים להיות עם יד על הדופק בירושלים".