שחקניות נבחרת הנשים של ארה"ב בכדורסל, סו בירד ודיאנה טוראסי הצליחו לשכנע את התאחדות הכדורסל האמריקאית להשיק תכנית אימונים מיוחדת ל-8 שחקניות סגל הנבחרת לקראת טוקיו 2020. לפי התכנית, במשך העונה הקרובה יקיימו השחקניות חמישה מחנות אימונים מיוחדים במהלכם יזכו לשכר של אלפיים דולר ליום וסך הכל 100 אלף דולר כל אחת לתקופת האימונים כולה. בעזרת התכנית החדשה, חלק מהשחקניות הבכירות יוכלו לוותר על החוזים הגדולים יותר בסין ואירופה ולהתרכז במשימה הלאומית לקראת המשחקים האולימפיים.

בזמן שנבחרת כדורגל הנשים של ארה"ב, זוכת המונדיאל האחרון, נאלצת לנהל מאבק משפטי צודק לשוויון בשכר מול הגברים. ההתאחדות האמריקאית בכדורסל החליטה לאמץ גישה אחרת וללכת יד ביד עם ההצעה של שתים מהשחקניות הבכירות והוותיקות של הנבחרת. בארה"ב מבינים את החשיבות של הכנה ראויה, כדי לזכות בטוקיו במדליית זהב אולימפית שביעית ברציפות, רצף זכיות שהחל ב-1996.

One GOAT says to another GOAT: “________________” @S10Bird @DianaTaurasi pic.twitter.com/2196DWw6hg

???? Fill in the blank ????

במחנה האימונים המיוחד יתאמנו יחדיו שמונה שחקניות שיהוו את השלד המרכזי של הנבחרת. לצד סו בירד ודיאנה טוראסי יצטרפו גם סילביה פאולס, אלנה דלה דון, ננקה אוגומייק, אג'ה וילסון, סקיילר דיגינס-סמית' וצ'לסי גריי. לצד שמונה השחקניות, יצטרפו שאר חברות הסגל לאימונים נוספים כחלק מההכנה הרגילה לטורניר האולימפי.

ההצעה ליצור תוכנית מיוחדת לשמונה השחקניות מגיעה כרצון לתת מענה כלכלי משמעותי לשחקניות האמריקאיות שרוצות לייצג את הנבחרת, אך צריכות לוותר על הפרנסה המרכזית שלהן במהלך עונת המשחקים. כרגע מתנהלים ב-WNBA דיונים בין הנהלת הליגה לאיגוד השחקניות על תנאי החוזים החדשים בליגה.

במסגרת העונה ב-WNBA, שחקנית כדורסל אמריקאית מקבלת שכר מקסימום של 117.5 אלף דולר לעונה שנמשכת חצי שנה ואת הכסף המרכזי שלהן, השחקניות הבכירות יכולות להרוויח בחוזים לחצי שנה השנייה ברוסיה, סין, טורקיה או אוסטרליה שם יכולות להרוויח אפילו בין פי 5 לפי 10 יותר. בהתאחדות מבינים שאינם יכולים להתחרות עם הסכומים אותן מקבלות השחקניות הבכירות מחוץ לארה"ב ולכן התוכנית נפתחה לשחקניות ספציפיות שוויתרו על חצי העונה מחוץ לארה"ב או שהיו מוכנות לוותר על הכסף הגדול, כדי להמשיך להתאמן עם הנבחרת.

בירד התייחסה לתוכנית החדשה אותה יזמה: "אני חושבת שככל שאת מתקרבת לסוף הקריירה שלך, את יכולה להשפיע ב-100% על המשחק כשחקנית. עלי על המגרש ועשי את כל מה שנדרש, כדי לנצח. במקביל יש עוד דברים שאני יכולה לעשות כדי להשפיע וזה אחד מהם. לקבל שכר מייצר אפשרות לשחקניות שרוצות להישאר קרוב לבית ולא לנסוע לשחק מעבר לים".

Hardly home but always repping. Sue in the “NY” Kyrie 6. @wslam pic.twitter.com/3yX1BIts7V

— SLAM Kicks (@SLAMKicks) November 10, 2019