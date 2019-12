סאנה מחמוד בת ה-29 היא ספורטאית יוצאת דופן. כבר בגיל 15 שיחקה במקביל בנבחרות הצעירות של פקיסטן בכדורגל ובכדורסל. בהמשך הקריירה הספורטיבית שלה היא עשתה היסטוריה בלתי נתפסת והפכה לקפטנית של הנבחרת הבוגרת של פקיסטן בשני ענפי הספורט הקבוצתיים הפופולרים בעולם. כיום, לאחר שפרשה ממשחק פעיל היא לוקחת חלק בתוכנית בינלאומית לקידום מעמד האישה בפקיסטן דרך העיסוק בספורט.

מחמוד נולדה בבירת פקיסטן איסלמאבד ועסקה כילדה במגוון רחב של ענפי ספורט. בראיון לאתר USEFP, מספרת מחמוד: "מאז שהייתי ילדה קטנה, אני זוכרת את עצמי מתרוצצת ומשחקת עם כל דבר שאני יכולה לשים את ידי עליו. בגיל 15 שיחקתי בטורניר הבינלאומי הראשון שלי בכדורסל ובכדורגל". הוריה חינכו אותה מגיל צעיר לעיסוק בספורט ודרשו ממנה לצאת לשחק בחוץ במקום לראות טלוויזיה. לכן את רב זמנה כילדה היא בלתה במשחקים בשכונה.

הספורט לנשים בפקיסטן סובל מקשיים עצומים, נבחרת הכדורגל משתתפת רק בטורניר לנבחרות דרום אסיה הנערך פעם בשנתיים ואינה משתתפת במוקדמות אליפות העולם או אליפות אסיה. כך נוצר מצב שהנבחרת מתכנסת פעם בשנתיים לזמן קצר ולכארבעה משחקים בטורני. עם תומו הנבחרת מפורקת לשנתיים נוספות. כאשר ב-2016 החליטה המדינה לפספס את הטורניר היחיד בו היא משתתפת, נוצר מצב שהנבחרת הבוגרת לא הייתה פעילה במשך ארבע שנים רצופות. גם בענף הכדורסל הנבחרת כמעט ואינה פעילה ואינה משתתפת בטורנירים השונים ולכן בשני הענפים הנבחרות הלאומיות לנשים אינן מדורגות בדירוג העולמי.

בפקיסטן, מדינה מוסלמית בה לא מקובל שנשים יעסקו בספורט היות וזה נחשב לתחום עיסוק גברי, נשים העוסקות בספורט אינן זוכות לתמיכה או סיקור. מחמוד מספרת שכאשר החלה את העיסוק בספורט כתלמידה בבית הספר, היו הרבה ילדות שעשו זאת ביחד איתה, אך עם הזמן היא הפכה להיות היחידה. למרות הלחץ החברתי מסביבה היא לא ויתרה על העיסוק בספורט והפכה לשחקנית כדורגל וכדורסל בליגות המקומיות.

Never been more disappointed.

Pakistan Women's National Football Team will not be taking part in SAFF Championship next month after Faisal Saleh Hayat faction of the PFF withdrew from the event just like they did in 2016.

Last match the women's team played was in 2014 edition. pic.twitter.com/SLpnlmLiM2

— Hajra Khan (@hajrakn) February 26, 2019