ויקטוריה קונטה בת ה-45 הפכה בסוף השבוע למאמנת הראשונה בליגת הגברים בסיירה לאון. קונטה שעובדת כקצינה במשטרה, הייתה בעברה שחקנית הגנה ומאמנת נבחרת הנערות עד גיל 19. היא קיבלה את ההזדמנות לאמן את קבוצת East End Tigers והפכה לאישה השניה באפריקה שמאמנת קבוצת גברים בליגה הבכירה. את משחק הבכורה שלה בשבת מול סגנית האלופה קאלון, סיימה עם תוצאת תיקו משער שוויון בדקה ה-92, בעקבות חילוף מוצלח שעשתה.

הבחירה בקונטה למאמנת קבוצת גברים בליגה הבכירה בסיירה לאון, מנוגדת להלך הרוח שמתרחש במדינה בה לא קיימת נבחרת נשים בוגרת. במקביל, המדינה סופגת ביקורת על פגיעתה בזכויות נשים. רק החודש בית המשפט הכללי של מערב אפריקה (ECOWAS) פסק בדרישה לבטל את האיסור של נערות בהריון ללמוד בבתי הספר במדינה.

We are delighted to announce the appointment of Victoria Conteh.

She becomes the first full-time female head coach in the Sierra Leone top-flights to lead a male squad.

She is a Police Officer and a qualified CAF A Licence coach. pic.twitter.com/RndrCRUAsq

