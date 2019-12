אלמונים חיבלו בשני שנאים המחוברים לתחנה ירדנית שאמורה לשנע גז ממאגר לוויתן הישראלי – כך דווח אמש (שבת) ב'כאן' 11. באתר 'סקיי ניוז' בערבית שדיווח על התקרית לראשונה פורסם כי החבלה אירעה בתחנת שינוע גז ליד העיירה הירדנית איבסר אבו עלי והיא ניסיון החבלה הראשון שצלח לאחר ניסיונות קודמים שכשלו. לפי אתר Arabstoday נפתחה חקירה בגין פעולת החבלה בה הוצתו שני שנאים.

בירדן קיימת התנגדות עממית נרחבת להסכם רכישת הגז ממאגר ישראלי מסיבות פוליטיות. הבוקר התפרסמה קריאה להפגנה בעמאן, כנגד הסכם הגז, שאמור להתממש בעוד מספר ימים, עם סיום תקופת ההרצה במאגר לוויתן.

Amman folks should show up to this demonstration tonight to protest Jordan's trade with Israel in the oil and gas sector pic.twitter.com/MdJqrNLmxs

