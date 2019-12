במשך שלוש שנים לא ראה כריס סילבה, הפורוורד של מיאמי היט, את אימו. סילבה בן ה-23 הופתע על-ידי קבוצתו ו-'NBA אפריקה', כאשר הם הטיסו את אימו בסודיות מוחלטת מגבון לאימון של הקבוצה לפני המשחק מול וושינגטון. הסרטון המרגש במהלכו סילבה ואימו נפגשים שטף את האינטרנט. בעת המפגש סילבה פורץ בבכי מהתרגשות ומחבק את אימו, שבאה לראות אותו מגשים חלום כמעט בלתי אפשרי להיות שחקן NBA.

אביו של סילבה עובד היום כבונה רהיטים, אך היה בעברו שחקן סגל נבחרת גבון בכדורסל. סילבה ירש מאביו כישרון טבעי, אתלטיות וגובה מצויין של 2.03 מטר. מגיל צעיר הוא חלם להגיע לרמות הגבוהות ביותר בכדורסל העולמי, אך לצערו לא קיימת במדינה האפריקאית תוכנית כדורסל מאורגנת ואת רב ילדותו בילה סילבה במשחק כדורסל שכונתי עם חברים.

It had been three years since Heat rookie Chris Silva had last seen his mother…

That changed today ❤️

(via @NBA)pic.twitter.com/2KKwKVBWKE

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2019