קבוצת "עובדי אמזון למען צדק אקלימי" אמרו שתאגיד הענק לפטר כמה מהם לאחר שמתחו ביקורת על מדיניות האקלים של החברה.

לפי הצהרה שפרסמו אתמול (חמישי), עובדי מטה טכנולוגיים קיבלו הודעה ממחלקת משאבי אנוש והמחלקה החוקית בה תושאלו לגבי הערות שפרסמו בפומבי לגבי "אחריותה של החברה על מצב החירום האקלימי העולמי". חלק מאותם עובדים קיבלו אימיילים לאחר מכן בהם איום בפיטורים אם ימשיכו לדבר על מדיניות החברה.

החברה אמרה ל-BBC שהמדיניות לגבי עובדים המתבטאים בפומבי אינה חדשה ונוגעת לכל עובדי החברה.

We must be able to speak up. Here is our press response to Amazon’s intimidation tactics. 3/ pic.twitter.com/7DqhCw09Yf

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) January 2, 2020