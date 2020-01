הטניסאי האוסטרלי ניק קירגיוס מוביל מהלך רחב היקף לגיוס כספים עבור הנפגעים משריפות הענק המשתוללות במולדתו בחודשים האחרונים. מה שהחל כיוזמה אישית של קירגיוס, סחף אחריו ספורטאים מקומיים רבים שהצטרפו למהלך.

לפחות 17 בני אדם נהרגו, כחצי מיליארד חיות נספו ולמעלה מ-1,400 בתים נהרסו בגל השריפות הנוכחי שהחל ב-8 בנובמבר. האסון אדיר הממדים הביא מספר רב של עמותות מקומיות לגייס כספים למען הנפגעים, וקירגיוס בן ה-24 החליט להצטרף למאמץ ולתרום בדרכו הייחודית. בהתחלה קרא להתאחדות הטניס האוסטרלית לקיים אירוע התרמה לפני תחילת אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-20 בינואר.

ההתאחדות המקומית התעכבה במתן תשובה, אז הטניסאי המדורג במקום ה-30 בעולם, החליט לגייס את הכסף בעצמו. קירגיוס הודיע ברשתות החברתיות שיתרום 200 דולר לצלב האדום האוסטרלי על כל 'אייס' (חבטת הגשה לא מענה) שיחבוט במהלך הקיץ (באוסטרליה, חשוב לציין, קיץ עכשיו). ההכרזה הובילה להצטרפות של שחקנים אוסטרלים נוספים, אלכס דה מינור בן ה-20 (המדורג 18 בעולם), הודיע בחשבון הטוויטר שלו "אני אתרום 250 דולר על כל אייס שלי, כי אני לא חושב שאני מסוגל לתת כל הרבה אסים כמוך".

לשניים הצטרף גם ג'ון מילמן בן ה-30, המדורג 48 בעולם, שהודיע שיתרום 100 דולר על כל אייס שלו. גם הטניסאיות המקומיות הודיעו על הצטרפותן ליוזמה. סמנתה סטוסור תתרום 200 דולר על כל אייס, פריסילה הון תתרום 100 דולר ,סטורם סאנדרס ואלן פרס יתרמו עשרה דולרים כל אחת, על כל אייס במהלך עונת הקיץ האוסטרלית.

כדור השלג שהחל להתגלגל, הביא את ההתאחדות הטניס להיענות ליוזמה הראשונית של קירגיוס ולארגן משחק ראווה ב-15 בינואר, שכל הכנוסותיו ילכו לצלב האדום המקומי. בנוסף הודיעה ההתאחדות שתתרום 100 דולר על כל אייס במהלך הטורנירים הקרובים שיערכו בבריזביין, סידני ומלבורן. מה שאמור להפוך לתרומה בסביבות 150 אלף דולר סך הכל.

???????? @NickKyrgios speaks about the bushfires in Australia after his win over Struff in #Brisbane .

הטניסאים לא היו היחידים שהצטרפו ליוזמה, אחרי הפרסומים הללו, החליטו ספורטאים וקבוצות מענפים נוספים באוסטרליה לתרום ולהתרים לצלב האדום באוסטרליה. הכדורסלן האמריקאי המבטיח לאמלו בול, שמשחק באילווארה הוקס האוסטרלית, הודיע שיתרום את כל משכורת ינואר שלו לארגון. "ראיתי את מה שקורה ברצועת החוף הדרומית של אוסטרליה, אנשים איבדו את בתיהם ואת כל הרכוש שלהם" אמר, "ההורים שלי לימדו אותי לעזור לאחרים, בכל פעם שאני יכול לעשות זאת. אז זאת הדרך שלי לעזור כעת". גם מועדוני הכדורגל של מלבורן – ווסטרן יונייטד, ויקטורי וסיטי – יתרמו שני דולרים על כל כרטיס שימכרו בסוף השבוע הקרוב למשחקיהן.

LaMelo Ball pledged to donate one month of his NBL salary to those affected by the Australian wildfires, per @chomicide pic.twitter.com/mA3dVMeGX1

