פרשת שחיתות חמורה בפדרציה הבינלאומית להרמת משקולות (IWF). אתמול (ראשון) חשפה רשת הטלוויזיה הגרמנית ARD מערכת מושחתת שטייחה במשך שנים ארוכות את שיטות סימום הספורטאים הבכירים בענף. עוד טוען התחקיר שבשנים האחרונות 5 מיליון דולר אשר הועברו ע"י הועד האולימפי הבינלאומי לענף, עברו לשני חשבונות פרטיים של נשיא הפדרציה הבינלאומית להרמת משקולות.

אחת הטענות המרכזיות של התחקיר היא שבין השנים 2008 עד 2017, 204 מתוך 453 מדליסטים באליפויות עולם או במשחקים האולימפיים לא עברו בדיקת סמים בתחרות במהלכה הם זכו במדליה. כלומר, 204 מדליסטים שלא נבדקו לאורך השנים ויכלו לקחת חומרים משפרי ביצועים במשך השנה ולהפסיק לקחת אותם לפני התחרות, בזמן שנדרש, כדי שלא ייתפסו לאחר זכייתם במדליה.

International Weightlifting Federation and its long-time chief Tamas Ajan are accused of "culture of corruption" and doping cover-ups: report https://t.co/Ln8Vr5kXhc @AFP_Sport pic.twitter.com/dfDa058Gv0

— AFP news agency (@AFP) January 6, 2020