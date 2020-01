שביתת ענק נפתחה היום בהודו כנגד מדיניות הממשלה, שהוגדרה על ידי מנהיגי האיגודים המקצועיים כ"מדיניות אנטי-עובדים, אנטי-בני אדם, ואנטי-לאום". ראשי עשרת האיגודים ההמשתתפים בשביתה דיווחו כי 250 מיליון עובדים שבתו היום ברחבי המדינה. במדינת בנגל המערבית, ובבירתה קולקטה, הושבתו כל אמצעי התחבורה, כולל הרכבות האוטובוסים והמוניות. כך גם במספר מדינות נוספות, אולם התחבורה בדלהי ומומבאי לא הושבתה.

השביתה אורגנה בין היתר על ידי מפלגות השמאל, ובראשן מפלגת הקונגרס הלאומי ההודי, במחאה על כוונת של ראש הממשלה נרנדרה מודי להפריט חברות ממשלתיות ולערוך רפורמה במערכת הבנקאית. בין היתר מתכוונת ממשלתו של מודי להפריט את חברת התעופה "אייר-אינדיאה" וענקית הנפט בהראט פטרוליום (BPCL). שר העבודה ההודי הואשם על ידי האיגודים כי הוא עושה מעט מדי על מנת להגן על העובדים.

כאמור, הרפורמה המתוכננת במערכת הבנקים במגזר הציבורי הביאה גם להשבתת מספר בנקים גדולים במדינה. ס.ה וונקאטהצ'אלום, המזכיר הכללי של איגוד עובדי הבנקים בהודו, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התכנית של מודי למזג עשרה בנקים לארבעה בנקים חדשים עלולה לפגוע בעובדים רבים ולמנוע מהם החזרת חובות בגובה 140 מיליארד דולר. "המדיניות של ממשלת מודי הובילה להאטה כלכלית ולפגיעה בעובדים", טען.

לשביתת הענק הצטרפו גם איגודי איכרים, המוחים על כישלון הממשלה בסיוע לחקלאים באזורי הספר, וכעסם חקלאים קטנים על מה שהגדירו כ"השתלטות" הקונצרנים הגדולים על השוק.

אוניברסיטאות רבות ברחבי המדינה הצטרפו גם הן לשביתה, כמחאה על כך שהמשטרה לא הגנה על הסטודנטים הרבים שהוכו באירוע האלימות באוניברסיטת ג'ווהרלל נהרו היוקרתית שבדלהי. רעולי פנים פרצו שלשום לאוניברסיטה המזוהה עם השמאל, ותקפו סטודנטים במקלות ומוטות. עשרות סטודנטים נפצעו בתקרית שהתרחשה באוניברסיטה הקרויה על שמו של ראש ממשלת הודו הראשון (אבי סבתו של מנהיג האופוזיציה רהול גנדי). הסטודנטים אמרו כי המשטרה לא הגיבה, והותירה אותם לרחמי, עדי ראייה סיפרו כי גם הצוותים הרפואיים שהגיעו לזירה הותקפו.

