בית המשפט בצכ'יה החליט אמש (ד') להגדיל את עונשו של השודד שדקר את שחקנית הטניס פטרה קביטובה, ל-11 שנים בכלא המקומי. בית המשפט החליט לשנות את הגדרת הפשע תקיפה בנסיבות מחמירות לשוד בנסיבות מחמירות. קביטובה המדורגת במקום השביעי בעולם, מתחרה בימים אלו בטורניר בריסביין, כהכנה לאליפות אוסטרליה הפתוחה.

Indomitable Petra ????????@Petra_Kvitova took exactly an hour to move through to the QFs, dispatching in-form qualifier #Samsonova 6-3 6-2.#BrisbaneTennis #RiseUp pic.twitter.com/FwfLnBnMxZ

— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 9, 2020