הוא כדורסלן עם חוש צדק מאוד מפותח. בקיץ האחרון עזב ברוגדון בן ה-27 את מילווקי באקס וחתם באינדיאנה פייסרס לחוזה של ארבע שנים בהם ירוויח 85 מיליון דולר. ברוגדון צפוי להיות הפנים של הקבוצה בשנים הקרובות ביחד עם ויקטור אולדיפו. בניגוד לתוויות של שחקני כדורסל רבים, ברוגדון לא מעוניין באבק הכוכבים של ה-NBA, אלא לנצל את מעמדו במטרה לפתח פרויקט ייחודי שיביא מים נקיים לתושבי אפריקה. "כדורסל זה העבודה שלי, אני אוהב את זה. זה החלום. אבל בכנות, תשוקת חיי אינה כדורסל, אלא לעזור לאנשים בעזרת המשאבים שקיבלתי מכדורסל".

כילד נסע ברוגדון עם משפחתו למדינות גאנה ומלאווי באפריקה, מראות העוני הקשים שראה הילד מאטלנטה, הביאו אותו להחלטה לנסות לעזור למעוטי היכולת באפריקה כאשר יגדל ויגשים את חלומו להפוך לשחקן NBA. "מגיל צעיר מאוד ראיתי את הערך של מים נקיים ביישובים באפריקה" אמר ברוגדון. "הבטחתי לעצמי שברגע שאגיע לזמן ולמקום בקריירה שלי בו אוכל לעשות יותר, אני אעשה זאת".

Are you ready for the sequel? Hoops2o Season 2 starts NOW. This season, we're going for a #Hoops2oDoubleDouble by delivering clean water to twice as many people as last year. With double the goal, we need double the team. Join us and be a part of our game-changing impact! pic.twitter.com/GUEdfvG1Nz

