מנהלת ליגת כדורסל הנשים בארה"ב ה-WNBA וארגון השחקניות הגיעו להסכמה לקראת הסכם קיבוצי חדש והיסטורי, שיהיה בתוקף החל מהעונה הנוכחית ועד 2027. במסגרת ההסכם יעלו משכורות המקסימום, לראשונה, מכ-110 אלף דולר לעונה לחצי מיליון דולר לעונה (הנמשכת חצי שנה) והשכר הממוצע יעלה מ-50 אלף דולר ל-130 אלף דולר. עוד יזכו כעת השחקניות לתשלום מלא בזמן חופשת לידה, העלאת סטנדרט הטיסות, ביטוח רפואי ותנאים סוציאליים נוספים. ההסכם דורש עדיין את הסכמת הוועד המנהל של הליגה וכן של השחקניות עצמן.

מדובר בהישג מרשים לארגון השחקניות, ותוצר ישיר של המאבק שניהלו להתאמת תנאי העסקתן לצמיחה שחוותה הליגה בשנים האחרונות. כאמור, עד כה הייתה מרוויחה שחקנית בליגה כ-50 אלף דולר לעונה, בממוצע, כשהכוכבות הגדולות הרוויחו כ-110 אלף דולר, בממוצע. תנאי השכר החדשים יאפשרו להפוך את הליגה למקצוענית יותר, וייתנו לשחקניות רבות את האפשרות לנוח בין העונות במקום לחפש השלמת הכנסה בקבוצות בסין או אירופה.

The #WNBA’s groundbreaking new CBA also includes mental health benefits, upgraded travel, offseason employment opportunities, & benefits for mothers including full salary during maternity leave, annual childcare stipend of $5K, & reimbursement for family planning services/costs pic.twitter.com/yg1p1kB5WD

— The Boardroom (@boardroom) January 14, 2020