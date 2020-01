בינואר 2018 המתאבקת האמריקאית הלן מרוליס מצאה את עצמה מתחבאת במשך שעתיים בשירותים, כאשר לאוזניה מודבקים כדורי צמר. מרוליס הבינה שמשהו לא בסדר איתה, אך היא ניסתה להחביא את זה בכל כוחה, היא ידעה שהיא חייבת להמשיך ולא משנה מה. כאב הראש היה אדיר והיא לא ידעה להבחין בין ימין או שמאל, ולמרות שכולם הבינו שהיא סובלת מזעזוע מוח, בסופו של דבר היא נלקחה מהשירותים ע"י המאמן שלה לעוד קרב היאבקות בליגה ההודית.

רק שנתיים לפני כן מרוליס הייתה על גג העולם, הגיבורה הגדולה של עולם היאבקות נשים באולימפיאדת ריו. ב-18 באוגוסט מרוליס הייתה ברגע השיא בקריירה שלה, לאחר שניצחה בגמר האולימפי את המתאבקת הגדולה בהיסטוריה, סאורי יושידה היפנית, שהפסידה רק פעם אחת ב-12 שנה. מרוליס זכתה במדליית הזהב הראשונה בהיסטוריה של ארה"ב בהאבקות לנשים. במשך שנתיים בין 2015 ל-2017 שלטה במזרן עם זכייה בשתי אליפויות עולם ומדליה אולימפית.

