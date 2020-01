השביתה כנגד הרפורמה בפנסיות בצרפת תכנס היום (שני) ליומה ה-54. ביום שישי האחרון יצאו רבע מיליון שובתים לרחובות, ואפילו מגדל האייפל שובת ומוזיאון הלובר נמצא בהשבתה חלקית. השבוע חזרו כל קווי הרכבות, והמטרו לעבודה מלאה אחרי ההשבתה הארוכה ביותר של התחבורה הציבורית בהיסטוריה הצרפתית, והאיגודים העבירו את נקודת הלחץ אל הנמלים והחשמל.

מדי יום שישי בשבע השבועות האחרונים מאות אלפי עובדים יוצאים להפגין ברחובות ומוחים כנגד הסדר הפנסיה אותו שואף הנשיא מקרון לקדם. העובדים בצרפת משביתים את בתי הספר ובתי המשפט, את מערך התחבורה הציבורית, בתי החולים עוברים למתכונת חירום והסחורות בנמלים נפרקות לאט אם בכלל. לטענת הנשיא מקרון, המערכת הנוכחית אינה הוגנת ויקרה מדי, והוא מבקש לשנות את מערכת הרווחה במסגרתה פועלים 42 מסלולים שונים, המתחשבים במצבו הכלכלי והמשפחתי של העובד. הרפורמה תאחד את מערכת הפנסיה ותקבע שני גילי פרישה קבועים, אחד לנשים והשני לגברים. על פי הכללים המוצעים, מי שיבקש לפרוש מוקדם יותר יאלץ לוותר על חלק מהתשלומים להם הוא זכאי.

ביום שישי, מיד עם שובו מביקורו בישראל, המשיך מקרון לקדם את הרפורמה. שר הכלכלה ושר הפנסיה האמונים על הרפורמה הגישו לנשיא את התכנית והוא העביר אותה לדיונים בפרלמנט, שם היא צפויה לעבור בזכות הרוב שהנשיא מחזיק במושבי בית הנבחרים. פרשנים פוליטיים בצרפת מעריכים כי הרפורמה בפנסיה תקבע את הטון בחלקה השני של הקדנציה שלו, בה הוא עשוי לנסות להעביר רפורמות קשות אחרות.​

הרפורמה צפויה לעבור בבית הנבחרים ובסנאט עד אוגוסט, אולם מקרון התחייב להכנס למו"מ עם האיגודים ולמצוא עמם פשרה בנוגע לרפורמה. האיגוד המקצועי הגדול ביותר בצרפת CFDT הודיע לפני כשבוע שהוא מפסיק את המאבק, על מנת לדון עם הממשלה על הפרטים ברפורמה. שורה של איגודים אחרים – בראשם ארגוני העובדים FO ו-CJT המייצגים את עובדי המדינה, הנמלים, המורים, עובדי התחבורה הציבורית ועובדי חברת החשמל – הודיעו כי השביתה תימשך עד שהרפורמה תבוטל כליל.

לפני כשבוע הודיע ה-CJT כי יפסיק להשבית את הרכבות המהירות (TGV) הרכבות הבינעירוניות (SNCF) והמטרו של פריז, זאת אחרי 47 ימים של השבתה חלקית שקבעה שיא חדש בהיסטוריה של צרפת – המדינה המרובה ביותר בשביתות בעולם. במקום להשבית את הרכבות, עברו האיגודים להשבית את הנמלים הימיים ואת החשמל.

השביתה בנמלים עלולה לפגוע אנושות בצרפתים שחיים בטריטוריות שמעבר לים (טריטוריות צרפתיות באיים הקריביים – מרטיניק, באוקיינוס שקט – קלדוניה החדשה, באוקיינוס הודי – ראיניון, ובדרום אמריקה – גינאה הצרפתית). אלו חלקים מצרפת שכלכלתם מבוססת על משלוחי מזון, מוצרים ואנרגיה מצרפת והשבתת הנמלים עשויה לפגוע בהם אנושות. תושבי הטריטוריות נחשבים המעמד הנמוך בצרפת, ועל כן האיגודים המקצועיים מצויים במאבק פנימי אם ההשבתה עצמה לגיטימית או לא.

במקביל לפעולה בנמלים, החלו הפועלים לערוך השבתות של תחנות כוח. בשבועות האחרונים נרשמו למעלה מ-100 מקרים בהם פעילי האיגודים המקצועיים כיבו את החשמל בנקודות שונות בצרפת למספר שעות כל פעם. השיא היה ביום שלישי אחרון, כשהחשמל בדרום פריז כובה לשעתיים וגרם ללמעלה מ-30,000 בני אדם להשאר ללא חשמל. גם נמל התעופה אורלי הוחשך.

