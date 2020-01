טרגדיה גדולה בעולם הספורט. קובי בראיינט, אחד מגדולי הספורטאים בכל הזמנים, נהרג בהתרסקות מסוקו הפרטי באזור קלבסאס שקליפורניה. לפחות חמישה בני אדם נהרגו בתאונה, כאשר ישנם דיווחים שביתו ג'יאנה בת ה-13 נספתה גם היא בהתרסקות.

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn.

There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020