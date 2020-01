אונס ג'אבור מטוניסיה הפכה השבוע לטניסאית הראשונה ממדינת ערבית שהעפילה לרבע גמר טורניר גרנד סלאם. ג'אבור בת ה-25 שדורגה לפני תחילת התחרות רק במקום ה-78 בעולם, היא ההפתעה הגדולה עד כה של טורניר אוסטרליה הפתוחה. הלילה היא תפגוש את סופיה קיינן בת ה-21 מארה"ב שהדיחה את קוקו גוף וגם לה זהו רבע גמר גרנד סלאם ראשון בקריירה.

ב-6 ביוני 2012 התקבלה ג'אבור בת ה-16 בקול תרועה ברחובות עיר הבירה טוניס, בעקבות זכייתה ההיסטורית בטורניר הרולאן גארוס בפריז לנערות. רק שנה לפני כן, היא הפסידה בגמר של אותו הטורניר. למרות ההפסד המאכזב בגמר, היא לא ויתרה על חלום ילדותה שיום אחד תזכה בטורניר הרולאן גארוס.

לפני המשחק הגורלי בגמר 2011, הצהירה ג'אבור בפני התקשורת הטוניסאית על שאיפותיה העתידיות כשחקנית "אני רוצה להיות הטוניסאית הראשונה שזוכה בגרנד סלאם ומדורגת במקום הראשון בעולם לנערות ולבוגרות". את הזכייה בתואר והמקום הראשון בדירוג העולמי לנערות, היא כבר השיגה. אך הדרך לתואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה הבוגרת, היא כמובן הרבה יותר קשה ומסובכת.

ג'אבור החלה לשחק טניס מגיל 3 ובמהרה משכה המון שומת לב וצורפה כילדה לתוכנית מיוחדת של מצטייני הטניס המקומי. בשבוע בו חגגה את יום הולדתה ה-13, היא השתתפה בטורניר בינלאומי ראשון לנערות שנערך בלבנון, שם זכתה בתואר הראשון שלה כשחקנית טניס, כאשר הניפה את גביע הזוגות עם שחקנית טניס מוכשרת אחרת בשם נור אבאס, שלא צלחה את המעבר למקצוענות.

Soak it in ????????@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020