מאמנת הפוטבול קייטי סוורס (Katie Sowers) תיצור תקדים מרגש בלילה של יום שני הקרוב במהלך משחק הגמר של ליגת ה-NFL, הסופרבול, בין קבוצתה, סן פרנסיסקו 49' (San Francisco 49ers), לקבוצת הקנזס סיטי צ'יפס (Kansas City Chiefs). סוורס, עוזרת מאמן ההתקפה של סן פרנסיסקו, תהפוך למאמנת הראשונה בהיסטוריה שמשתתפת במשחק הסופרבול, זאת לאחר ארבע עונות בליגת ה-NFL. הדרך שלה לפסגת הקריירה המקצועית הייתה לא פשוטה, בטח לאישה בספורט שנחשב מאד גברי ועם ענף נשי מקביל, ה-WFA, שאינו מפותח דיו.

סוורס בת ה-33 החלה לשחק פוטבול כבר בגיל 8 בעיירה קטנה בקנזס בשם הסטון. היא ואחותה התאומה ליז היו משחקות עם הבנים בפוטבול טאקל ולעיתים אף גורמות לחלק מהבנים לבכות, כפי שסיפרה ל-USA Today, "היינו תופסות את החולצות שלהם, מסובבות אותם ומפילות אותם". העובדה שפוטבול נחשב, ודי בצדק, למשחק אגרסיבי ואלים גורמת להורים רבים להפנות את הילדות שלהם לענפי ספורט אחרים. גם אמא של האחיות סוורס העדיפה שבנותיה ישחקו כדורסל עם בנות אחרות במקום פוטבול עם הבנים. התאומות לא וויתרו על האהבה הגדולה שלהן למשחק ולמזלן, בניגוד להורים רבים, הוריהן השלימו עם זה ואפילו עודדו אותן להמשיך בדרך הפחות מקובלת בחברה האמריקאית כשקנו להן בהפתעה לחג המולד מגני כתפיים וקסדות פוטבול אמיתיות.

במהלך לימודיה בקולג' הצטרפו התאומות סוורס לליגת פוטבול הנשים הגדולה בארה"ב ה-WFA. הן שיחקה מספר עונות במדי ווסט מישיגן מייהם ו-קנזס סיטי טייטאנס. לאחר הצטיינותן בליגה, נבחרו לייצג את נבחרת ארה"ב באליפות העולם השנייה בפוטבול אמריקני לנשים שנערכה בפינלנד ב-2013. באליפות לקחו חלק שש נבחרות. ארה"ב הביסה בקלות את כל יריבותיה וסוורס הייתה בין המשתתפות בחגיגה כולל טאצ'דאון בניצחון 84:0 על שבדיה.

לאחר שמונה שנים כשחקנית בליגה, בעקבות פציעה באגן, סוורס פרשה מהמשחק והפכה בעונת 2016 לג'נרל מנג'ר של קבוצת הנשים קנזס סיטי טייטאנס, בזמן שאחותה ליז עדיין כיכבה במדי הקבוצה. בליגת פוטבול הנשים לא היה כסף או משכורת, אז כדי לממן את עצמה עבדה סוורס כמאמנת כדורסל באחת מקבוצות הנערות של העיר קנזס.

