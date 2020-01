מאות מעובדי אמזון מוחים כנגד מדיניות התקשורת של החברה, שאותה הם רואים כ"מדיניות השתקה". המדיניות נקבעה בתגובה לכך שעובדים חשפו לציבור שיתוף פעולה בין אמזון לחברות בתעשיית הגז והנפט, שעשוי לסייע לאותן החברות לשאוב יותר דלקים פוסיליים ביעילות רבה יותר.

באתר "מדיום" מופיע פוסט עם 364 ציטוטים מעובדים שונים שהתבטאו בשמם המלא והביעו את דעתם על מדיניות האקלים של החברה. כך למשל כתב אוסטין ווילצ'ייר, מהנדס פיתוח תוכנה בכיר: "אנו חיים בעידן של טמפרטורות שיא, שריפות ענק מחריבות את מדינתי קליפורניה ואת כל יבשת אוסטרליה, הכחדת מינים שלמים של בעלי חיים, בקנה מידה בלתי נתפס, המונעים ממני לישון בלילה. לא ניתן לסמוך רק על הצרכנים שיובילו את השינוי המתבקש. חברות ברחבי הגלובוס צריכות להוביל את ההסתערות. אני גאה בעבודתי באמזון ואני יודע שיש לנו אפשרות לגרום לשינוי עצום. בואו נתחייב לטפל בבלאגן שלנו. לעזאזל, אם מיקרוסופט מסוגלת, למה לא גם אנחנו?"

בסרטון שפרסמו העובדים אתמול (שני) מופיעים העובדים בשמותיהם ומחזיקים בדף ועליו הסיסמה: "לא ישתיקו אותנו".

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

1/ Hundreds of us decided to stand up to our employer, Amazon. We are scared. But we decided we couldn’t live with ourselves if we let a policy silence us in the face of an issue of such moral gravity like the climate crisis. #AMZNSpeakOut pic.twitter.com/zWIKku4LF6 — Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) January 27, 2020

לטענת העובדים השותפים למחאה, רק התבטאות פומבית של עובדים בנושא תאלץ את החברה לבחון ברצינות נושאים כמו טביעת הפחמן של החברה, שיתוף הפעולה עם תעשיות הגז והנפט ו"מריחת זמן" של ההנהלה ביישום הצעות של העובדים להפחתת התרומה של החברה למשבר האקלים. לכן הם מזהים את מדיניות התקשורת החדשה של החברה כגורם שפוגע בסופו של דבר באקלים ובעיניהם רק דיבור חופשי על הנושא עשוי להביא לשינוי.

חלק ניכר מהעובדים החתומים על ההצהרות אינם עובדי מחסן בעלי הכשרה מקצועית בסיסית, אלא דווקא עובדים בתפקידי פיתוח בכירים. אף על פי כן, הם מהווים חלק זעיר מענקית הטכנולוגיה, המעסיקה כיום מעל 600 אלף עובדים ברחבי העולם.

ביום שני, עובדי אמזון זכו לתמיכה מהסנאטור ברני סנדרס, השואף לזכות במועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, ומהאקטיביסטית והסופרת נעמי קליין. קליין קוראת בשנים האחרונות לפעילים בנושאי איכות הסביבה והאקלים לפלס דרך למאבק משותף עם ארגוני עובדים.

This Amazon workers are just amazing. In the face of the climate crisis, they are displaying courage and priorities that should inspire us all. https://t.co/Qib7q1lwI2 — Naomi Klein (@NaomiAKlein) January 27, 2020

בתגובה לכתבה באתר VICE, אמר דובר מטעם אמזון כי "בעוד שהעובדים מוזמנים לדון בחופשיות עם כל הצוותים באמזון העוסקים בקיימות ובנושאים אחרים, אנו אוכפים מדיניות תקשורתית ולא נרשה לעובדים ליצור ייצוג שגוי של החברה או של עמיתיהם שמפתחים פתרונות לבעיות הקשות הללו".

העובדים מקווים שהפרת מדיניות התקשורת של אמזון בהיקפים משמעותיים על ידי עובדים רבים ככל האפשר המחזיקים בתפקידים קריטיים לחברה, עשויה לנטרל את היכולת המעשית של החברה לנקוט במדיניות ענישה, משום שהיא תגרום לה יותר נזק מתועלת.

I stand with these Amazon employees who are courageously speaking out. They are telling Jeff Bezos to end his hypocrisy: You cannot call your corporation a "leader" on climate change while partnering with ExxonMobil and BP to extract more fossil fuels. https://t.co/sStmoHqRFq — Bernie Sanders (@SenSanders) January 27, 2020

כיצד אמזון תורמת למשבר האקלים?

שירותי מחשוב הענן של אמזון צורכים חשמל רב, הן לצורך הפעלת השירות והן לצורך קירור אינטנסיבי של חדרי השרתים. במקביל, משלוחי קניות מאמזון נעשים בעזרת מטוסים, משאיות, וכלי רכב אחרים שפולטים גזי חממה ומזהמים את האוויר. תכניות להפחתת טביעת הפחמן מורכבות מהתייעלות טכנולוגית לצד צעדים נגדיים לפליטות כמו שתילת עצים שלוכדים פחמן דו חמצני מהאוויר ומאפשרים באופן תאורטי טביעת פחמן שלילית.