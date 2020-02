ההשפעות ההרסניות של נגיף הקורונה פוגשות גם את הספורט הסיני. נבחרת הנשים של סין בכדורגל נאלצה להתאמן בימים האחרונים במסדרון של בית מלון באוסטרליה, לאחר שכל הנבחרת והצוות המקצועי הוכנס להסגר מחשש להגעת הנגיף הקטלני עם חברות הנבחרת.

נבחרת הנשים של סין הגיעה ב-29 בינואר לאוסטרליה, במסגרת השלב השלישי בטורניר מוקדמות אולימפיאדה טוקיו 2020, במטרה להשיג את הכרטיס הנכסף לטורניר היוקרתי. טורניר המוקדמות היה אמור להיערך במקור בעיר ווהאן שבה התפרץ הנגיף הקטלני. בעקבות מצב החירום בסין, הוחלט להעביר את משחקי הבית בו משובצת סין לאוסטרליה.

After one-week isolation in Brisbane, China women's football team received a quarantine release approval from the local public health unit. No one is found positive for coronavirus. They are set to travel to Sydney tomorrow for the 1st game vs. Thailand in the Olympic Qualifying. pic.twitter.com/HzQl0CezIl

השחקניות הוכנסו לבידוד בבית המלון בעיר בריזביין, בשל כך החמיצו את משחקן הראשון בטורניר שהיה אמור להיערך ביום שני מול נבחרת אוסטרליה. הנבחרת הסינית המשיכה להתאמן בתנאים הקשים ובמקום לשחק בדשא, הן שיחקו והתאמנו במסדרונות בית המלון.

הבוקר (רביעי) קיבלו השחקניות אישור מהיחידה לבריאות הציבור באוסטרליה, לצאת מההסגר לאחר שאף שחקניות לא נמצאה עם חשד לווירוס הקורונה. הנבחרת אמורה לנסוע מחר לסידני למשחק הראשון במוקדמות אולימפיאדת טוקיו 2020, מול תאילנד. בהמשך, תשחק נבחרת סין ביום שני הבא מול טאיוון וביום רביעי הבא מול אוסטרליה. שתי הנבחרות שיסיימו ב-2 המקומות הראשונים יעלו למשחקי הפלייאוף בו 2 המנצחות יבטיחו את מקומן בטוקיו 2020.

NATIONAL TEAM | The @theafcdotcom confirm the Group B fixtures for the Olympic Qualifier. All matches will be played at the Campbelltown Stadium (Sydney).

07 February (13:30): China vs Thailand

10 February (13:30): China vs Chinese Taipei

12 February (16:30): China vs Australia pic.twitter.com/w4h1ELhBwR

— China Women's Football (@CHNWNT) February 2, 2020