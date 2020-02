חודש פברואר מוגדר בארה"ב כחודש ההיסטוריה האפרו-אמריקאית בארה"ב. השנה נציין ב'דבר ספורט' את האירוע החשוב עם סדרת כתבות על גיבורי הספורט פורצי הדרך של הספורט האמריקאי. ג'ון בקסטר טיילור היה בנם של עבדים שניחן בכישרון ריצה יוצא דופן. טיילור ניצל את יכולות הריצה שלו והתגבר על מכשולים רבים בדרך להפיכתו לספורטאי האפרו-אמריקאי הראשון שזכה במדלית זהב אולימפית בארה"ב, באולימפיאדת לונדון 1908.

לאורך השנים נבחרת ארה"ב הכילה את מיטב האתלטים בהיסטוריה. רוב הכוכבים הגדולים בריצות הקצרות היו אפרו-אמריקאים, אשר זכו באין ספור מדליות אולימפיות ושברו פעם אחר פעם את שיאי העולם, כשהם מותחים עוד ועוד את קצה היכולת האנושית בספורט. שמות אגדיים כמו קארל לואיס, מוריס גרין, ג'יסי אוונס וילמה רודלוף, פלורנס גריפית' ג'וינר, מיקל ג'ונסון ואליסון פליקס הם רק רשימה חלקית של אצנים אפרו-אמריקאים שכיכבו לאורך ההיסטוריה בריצות הקצרות והפכו את הענף למה שהוא היום. טיילור היה הראשון להתוות את הדרך.

John Baxter Taylor won a gold medal at the 1908 London Games when his relay team took first place. First Black man to do so. pic.twitter.com/6WOn7YwbxL

ג'ון בקסטר טיילור נולד בעיר הבירה וושינגטון ב-3 בנובמבר 1982. במהלך ילדתו עברה משפחתו של טיילור לפילדלפיה. שם הוא למד בבית הספר "סנטרל היי". בשנתו האחרונה בבית הספר זומן טיילור להשתתף בנבחרת הריצה של הבית ספר. טיילור היה הרץ האפרו-אמריקאי היחיד בנבחרת הבית ספר. קבוצתו סיימה רק במקום החמישי בתחרות, למרות זאת טיילור הצטיין ונחשב לרץ הטוב ביותר לגילו במדינה ל-440 יארד. לאחר שסיים את לימודיו עבר ללמוד בבית הספר "בראון פרפרוטורי". בזמן לימודיו בבית הספר הוא צורף לנבחרת האתלטיקה, ניצח מספר תחרויות חשובות ונחשב לרץ 440 יארד הטוב לגילו בארה"ב.

שנה לאחר מכן הצטרף לאוניברסיטת פנסילבניה ללימודי וטרינריות. במהלך לימודיו באוניברסיטה זכה טיילור פעמים באליפות האוניברסיטאות בריצת ה-440 יארד ושבר פעמיים את שיא האוניברסיטאות. ב-1904 נסע טיילור להתחרות במספר תחרויות ריצה באנגליה וצרפת וחזר לארה"ב לאחר שזכה ברובן. ב-1906 הצטרף טיילור למועדון האתלטיקה "מועדון האתלטיקה האירי- אמריקאי" וזכה באליפות ארה"ב לחובבנים בריצת ה-440 יארד ושנה מאוחר יותר גם ב-600 מטר.

Today in #DCBlackHistoryMonth, we honor Mr. John Baxter Taylor. Born to former slaves, this native Washingtonian excelled in the sport of Track & Field and went on to become the very first African American to win @Olympics Gold at the London games in '08… 1908 that is! pic.twitter.com/lP88FR6c27

