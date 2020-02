נבחרת כדורגל הנשים של קנדה הבטיחה בשבת את העפלתה לאולימפיאדת טוקיו בקיץ הקרוב, אחרי ניצחון 1:0 על קוסטה ריקה בטורניר המוקדמות. מי שגנבה את ההצגה בטורניר הקדם האולימפי של צפון ומרכז אמריקה, הייתה החלוצה הקנדית כריסטין סינקלייר, עם ארבעה שערים שהעלו את מאזנה במדים הלאומיים ל-186, שיא חדש של שערים במשחקי נבחרות, לנשים ולגברים. השיא הקודם, שעמד על 184 שערים, הוחזק על ידי אבי וומבאק האמריקאית.

סינקלייר בת ה-36, קפטנית הנבחרת ושחקנית פורטלנד ת'רונס מהליגה האמריקאית, היא אחת מהכדורגלניות הגדולות בהיסטוריה של הענף. כבר בגיל 16 הצטרפה לסגל הנבחרת הבוגרת של קנדה, ובשנתה הראשונה במדים הלאומיים כבשה לא פחות מ-15 שערים ב-18 הופעות בינלאומיות. החלוצה הבלתי ניתנת לעצירה הובילה את הנבחרת לזכייה במדליית הארד האולימפית ולהעפלה לרבע הגמר המונדיאל הביתי ב-2015. בליגה, זכתה גם בארבע אליפויות ארה"ב.

שבירת הצפויה היכתה גלים ברחבי העולם עם ברכות מרגשות מראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו וגם מחזיקת השיא הקודם אבי וומבאק. הצטרפה לחגיגה, למרות ששיאה הוא זה שנשבר. סינקלייר עצמה, המשיכה להוכיח את המנהיגות השקטה והצנועה שלה, והודתה לכל מי שעזר לה לקבוע את השיא.

Thank you to EVERYONE for all the messages…I’m slightly overwhelmed. Thank you to all my teammates, coaches, staff, friends and family.185 would not have been possible without you. pic.twitter.com/fP6vD43PUW

— Christine Sinclair (@sincy12) January 30, 2020