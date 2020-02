ציון דרך משמעותי לשוויון בספורט בארה"ב. אליסה נקן בת ה-29 מונתה לעוזרת מאמן של קבוצת סן פרנסיסקו ג'איינטס מליגת הבייסבול הבכירה MLB, בכך הפכה לאישה הראשונה שמועסקת כעוזרת מאמן במשרה מלאה בליגה.

נקן תהיה אחת העוזרות מאמן בדרגה הנמוכה יחסית במועדון, היא תהיה אחת מ-13 עוזרי המאמן של הקבוצה ולא תשתתף בינתיים במשחקים עצמם, בהם משתתפים רק 7 העוזרים הבכירים של הקבוצה. למרות שזכתה להתקבל לתפקיד משני יחסית בצוות העוזרים, העובדה ששחקנית העבר בסופטובל, ענף ספורט הדומה לבייסבול ופופולארי בעיקר בקרב נשים, הופכת לעוזרת מאמן בליגת הבייסבול הבכירה, היא פתיחת דלת משמעותית נוספת לנשות ספורט בארה"ב.

The first female coach in @MLB history? Our very own Alyssa Nakken. #NGWSD | #SFGiants pic.twitter.com/yDmEUV4yJK

דבר העובדים בארץ ישראל

— SFGiants (@SFGiants) February 5, 2020