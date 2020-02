ארגון שחקני הכדורגל העולמי FIFPRO והתאחדות הכדורגל העולמית פיפ"א הגיעו להסכם משותף על הקמת קרן חדשה שתדאג לרשת ביטחון כלכלית עבור שחקני כדורגל מרחבי העולם שמשכורתם לא שולמה להם לאחר שהמועדונים בהם עבדו הכריזו על פשיטת רגל, רבים מהם במטרה לא לשלם לשחקנים את משכורתם.

הקרן החדשה תחל לפעול מה-1 ביולי 2020 והתאחדות הכדורגל העולמית פיפ"א תפריש עבורה 16 מיליון דולר. הסכום יחולק לפי השנים בהן המועדונים לא שילמו את שכר השחקנים. 5 מיליון דולר יתחלקו בין השחקנים שיפנו לקרן בעקבות אי תשלום משכורתם בין יוני 2015 ליוני 2020. 3 מיליון דולר נוספים יושקעו בשחקנים שלא קיבלו את שכרם ממועדונים שפשטו את הרגל בחצי השני של שנת 2020. מטרת הקרן היא לא לשלם לשחקנים את משכורתיהם אלא להעניק להם רשת ביטחון כלכלית.

FIFA and FIFPRO are launching a $16 million fund to partially compensate hundreds of players whose clubs have gone bankrupt since 2015

Clubs in Russia, Turkey, Serbia, India, Croatia, Greece, Ukraine among 50+ to shut down owing wages to players

