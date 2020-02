לילה עלי הייתה הילדה הכי קטנה של המתאגרף המפורסם בעולם, מוחמד עלי. לילה, שהספיקה להסתבך מול המשטרה כנערה, הלכה בדרכו של אביה והפכה בזכות עצמה, לאחת המתאגרפות הגדולות בכל הזמנים.

הרגע הגדול בקריירה של המתאגרפת הגיע ב-8 ביוני 2001. עלי ניצחה בהחלטת שופטים את ג'קי פרייז'ר מול קהל של 8,500 איש בניו-יורק ועשרות אלפי צופים בבית. הקרב שזכה לשם האייקוני "עלי/פרייז'ר 4" היה המשך ישיר לסדרת הקרבות ההיסטורית משנות השבעים בין שני האבות של המתאגרפות, מוחמד עלי וג'ו פרייז'ר. הקרב המפורסם בין שתי הבנות של אגדות האגרוף היה נקודה ציון היסטורית לענף אגרוף הנשים כולו והפך לקרב הנשים הראשון שמשודר במתכונת של צפייה תמורת תשלום (Pay Per View).

מוחמד עלי נחשב עד היום למתאגרף הגדול בהיסטוריה. שילוב יוצא דופן של יכולות אגרוף אדירות עם כריזמה בלתי נגמרת הפכו אותו לאגדה שוברת שיאים. עלי זכה שלוש פעמים בתואר אלוף העולם למשקל כבד וסיפק כמה מהרגעים הגדולים בתולדות הענף בתוך הזירה ומחוצה לה. שלושת הקרבות בין עלי לפרייזר נחשבים לחלק גדול מהמורשת של שני אלופי העולם האגדיים והקרב השלישי ביניהם, שנערך ב-1975 בפיליפינים, נחשב עד היום בעיני רבים לקרב האגרוף הגדול בכל הזמנים.

למוחמד עלי היו ארבע נשים ותשעה ילדים. לילה נולדה מנישואיו השלישיים לוורוניקה פורשה והייתה הילדה הצעירה ביותר מבין כל ילדיו. בגיל 8 הוריה התגרשו ולילה עברה לגור עם אמה ואחותה הגדולה. הגירושין והמעבר לגור עם אמה שהתחתנה מחדש, גרמו ללילה להתחיל למרוד. בגיל 14 רכשה רכב משלה ב-500 דולר והחלה לנהוג בו למרות שלא היה לה רישיון. באותה השנה נעצרה על-ידי המשטרה לאחר שנתפסה גונבת מחנות מקומית. לילה לא ראתה את נורות האזהרה והמשיכה להסתבך עם החוק, עד שבגיל 16 נשלחה לשלושה חודשים בכלא לנערות. מוחמד עלי מעולם לא הגיע לבקר את בתו בכלא. הוא כנראה לא רצה להפוך את האירוע לסיפור תקשורתי.

לאחר שיצאה מהכלא, החליטה עלי לקחת את עצמה בידיים. בגיל 18 קבלה החלטה לנסות ולהפוך למתאגרפת. באותן השנים אביה החל לסבול ממחלת פרקינסון כתוצאה ישירה מזעזועי המוח שספג במהלך קריירת האגרוף שלו. עלי הצעירה לא רצתה למשוך יותר מדי תשומת לב ובלי לספר לאף אחד, החלה להתאמן.

לאחר שלושה חודשים בלבד, הודיעה לאביה שהיא מתכננת להפוך למתאגרפת מקצועית. אביה ניסה לשכנע אותה לוותר על הבחירה ללכת בדרכו, אך עלי הייתה מרדנית ונחושה מדי לנסות ולעשות שם לעצמה בעולם שפתאום קסם לה.

