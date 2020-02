הפרלמנט האירופי דחה אתמול (רביעי) ברוב גדול את הצעת המפלגה הירוקה למנוע עקרונית מימון השקעה בתשתיות באירופה, הכוללות תשתיות גז. לפי הירוקים, מדובר בהבקעת "גול עצמי" בתכניות היבשת למעבר לאנרגיות מתחדשות. לפי מפלגת הימין ה-EPP, ההשקעות יפחיתו את התלות ברוסיה, ישפרו את הביטחון האנרגטי ולא יפגעו במאמץ למעבר לאנרגיה נקיה.

הפרלמנט האירופי הצביע ברוב של 443 מתנגדים מול 169 תומכים ו-36 נמנעים לדחות את הצעת המפלגה הירוקה למנוע מימון אירופי לפרוקיטים של תשתיות גז. בהצעת הנציבות האירופית מקודמים 151 פרויקטים, רובם קשורים למשק החשמל ו-32 מהם קשורים לתשתיות גז. לפי הנציבה הנוכחית של אירופה, אורסולה וון דר ליין, היבשת תהיה הראשונה שתגיע למאזן של אפס פליטות פחמן ב-2050 והירוקים סבורים שמתן מימון אירופי לפרויקט הגז יקשה על עמידה ביעד, או יגרום לבזבוז כספים על נכסים תקועים, שלא יכולים להחזיר את ההשקעה.

לפי דיווח באתר יורואקטיב, מייקל בלוס, חבר הפרלמנט האירופי מהמפלגה הירוקה מגרמניה, אמר: "רשימת הפרויקטים מערערת את הגרין דיל האירופי ותחמם את הפלנטה. הענקת עדיפות ומימון לפרויקטים של גז יובילו למלכוד גז למשך 50-40 השנים הבאות ולבזבוז של 29 מיליארד יורו בנכסים תקועים", מספר שנשען על נייר עמדה של חברת ארטליס, שבחן את תכנית ההשקעות והעריך את הסיכונים הטמונים בה.

במפלגה הימנית EPP, ההתנגדות להצעת הימנים הייתה גורפת. 152 התנגדו, 10 נמנעו ושלושה בלבד תמכו. לארס לוק, חבר הפרלמנט האירופי מן המפלגה הסביר בטוויטר את הסיבות לתמיכה: אירופה זקוקה לפיתוח תשתיות גז, שיפחיתו את התלות באספקת גז רוסי, הגז ישמש כדלק מעבר לאנרגיות מתחדשות, והתשתיות החדשות יקבלו מימון רק אם יותאמו במקביל להזרמת מימן – גז המהווה דלק נקי ששריפתו לא מזהמת את הסביבה ולא תורמת לאפקט החממה.

So, here we are again. Today we vote in #EP plenary to pass a list of 151 vital energy infrastructure projects in #EnergyUnion in EU – the so-called #PCIlist 1/9 — Lars Ole Løcke (@LoeckeEPP) February 12, 2020

בנציבות האירופית מבהירים כי אישור התכניות ברמה העקרונית לא מבטיח מימון אירופי לכל פרויקט. פרנס טימרמן, סגן נשיא הנציבות, האחראי על הגרין דיל, אמר כי רק השקעות בפרויקטים שהולמים את מטרות האיחוד לגרין דיל וניטרליות פחמן יזכו למימון בפועל.

This was an important debate on how we prioritise investments in clean and future-proof infrastructure. To receive EU funding, projects on the PCI list will have to support our #EUGreenDeal ambitions. https://t.co/tulLgDW0SE — Frans Timmermans (@TimmermansEU) February 11, 2020

במפלגות השמאל בפרלמנט האירופי ובמפלגה הירוקה בוחנים הצעה התובעת מהנציבות לסרוק את הרשימה מחדש, כך שינופו ממנה פרויקטים שלא הולמים את מטרות האיחוד כלפי הפחתת משבר האקלים.

Real action for #climate means stopping investing in #fossilfuels! Today #EPlenary didn't reject the #PCIlist of energy infrastructure projects eligible for EU funding. BUT our Group will continue to fight to ensure the #EUGreenDeal is implemented!????We hope others will join. pic.twitter.com/V7UIY0TGYr — Greens/EFA in the EU Parliament ???? (@GreensEFA) February 12, 2020

בשונה מארצות הברית, שם ממשל טראמפ נסוג מהסכם פריז ומינה מכחיש אקלים לתפקיד ראש הסוכנות להגנת הסביבה, באירופה ישנה הסכמה כלפי הסכנות הנובעות מההתחממות הגלובלית, וכן מההסבר כי היא תוצאה של מעשי האדם, כמו גם לגבי הצורך לחדול מפליטות גזי חממה. הוויכוח הנוכחי ניטש סביב תשתיות הגז, שמהוות מחד דלק פוסילי זול מופחת זיהום, ומנגד, מדובר במשאב מתכלה, ששריפתו תורמת לאפקט החממה, כמו גם דליפות של גז בלתי שרוף.