מועדון הכדורגל הפורטוגלי ויטוריה גימראייש הוציא היום (רביעי) סרטון תגובה רשמי בתגובה לאירוע ביטויי גזענות מצד כמה מאוהדיו במהלך משחק ליגה השבוע מול קבוצת פורטו. המהלך כמובן מבורך, אך הגיע הזמן שעולם הכדורגל יפסיק לדבר ויעבור למעשים, כולל גילוי סולידריות עד לרמת הפסקת משחקי כדורגל בתגובה חריפה לגזענות האוהדים במגרשים.

ביום ראשון חלוץ פורטו, מוסא מארגה, עזב בדקה ה-72 את האצטדיון בעקבות קריאות גזעניות מצד אוהדי ויטוריה. חבריו לקבוצה ניסו לעצור אותו, שופט המשחק הוציא לו כרטיס צהוב ומאמנו סרג’יו קונססאו ביצע חילוף מהיר, כדי לא להשאיר את פורטו ב-10 שחקנים.

'Perhaps not many people know why our colours are black and white'

Vitoria have made a strong statement after some of their fans racially abused Porto's Moussa Marega on Sunday ???? pic.twitter.com/ugW5w8Mjf9

— Goal (@goal) February 19, 2020