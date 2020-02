קבוצת הכדורגל א.ס. רומא החל יוזמה להעלאת המודעות לילדים שנעדרים ברחבי העולם ומקיים דיונים עם קבוצות כדורגל בכירות נוספות להצטרף אליה. מועדון הפאר האיטלקי העלה קמפיין ברשתות החברתיות בו הוא מפרסם בכל החתמה של שחקן רכש חדש, תמונה עם מסך מפוצל שבצידה הימיני תמונה של ילד נעדר ובצד השמאלי תמונה מהצגתו של שחקן הרכב בקבוצה.

המועדון השתמש למען מטרה זאת בשני חלוני העברות האחרונים ולפי הקבוצה, מאז נמצאו 6 ילדים נעדרים שהופיעו במודעות הקבוצה. 3 מהילדים היו מלונדון, 2 מקניה וילד נוסף מבלגיה. המועדון פועל במקביל עם שנים-עשר ארגונים חברתיים מרחבי העולם במטרה להפיץ את הסרטונים ולהגדיל את החשיפה והמודעות לילדים שנעלמים.

????A fourth missing child has been found! ????#ASRoma have today been informed by @missingchild_ke that an 8-year-old Kenyan girl featured in the @ChrisSmalling transfer announcement video has been found safe.

On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe pic.twitter.com/CnQOmkuhEU

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2019