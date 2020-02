מלקולם אֶקְס הוא מנהיג אמריקני-מוסלמי למען זכויות השחורים בארה"ב. הוא נולד ב-1925 ונטבל לנצרות בשם מלקולם לִיטְל ובגיל שש אביו נרצח בידי גזענים לבנים. מלקולם הצעיר היה תלמיד כישרוני, אך לאחר שנטש את הלימודים הוא התדרדר לפשע, נשפט ונכלא.

בתקופה זו החליט להתאסלם והצטרף לארגון "אומת האסלאם" ונחשב למקורב למנהיג הארגון, אֶלַייזַ'ה מֻחַמַּד. בתקופה זו שינה את שם משפחתו למלקולם אֶקְס משום ששם משפחתו הקודם, לִיטְל, ניתן ע"י אדוניהם הלבנים של אבותיו.

בתקופתו עם "אומת האסלאם" דגל בהיפרדות מוחלטת של השחורים מהלבנים. אֶקְס דרש מהפכה, באומרו שהיא כמו שרֵפה ביער – תחילה היא שורפת כל מה שעומד בדרכה ורק לאחר מכן היא מתחילה לבנות עולם חדש. אחד האנשים שקיבלו ממנו השראה היה המתאגרף קסיוס קליי שלימים שינה את שמו ל'מוחמד עלי' והצטרף ל"אומת האסלאם".

דבר העובדים בארץ ישראל

בניגוד למנהיגים מתונים דוגמת ד"ר מרטין לותר קינג ג'וניור (יליד 1929), כומר בפטיסטי, שהיה מגדולי הדוגלים במאבק לא-אלים, אֶקְס נחשב למנהיג קיצוני בולט שהאשים את האמריקנים הלבנים, קרא להיפרד מהם ושהשחורים ישיגו את חירותם בכל אמצעי אפשרי.

בשלב מסוים דעותיו התמתנו וב-1964 הוא אף עזב את התנועה הקים תנועה שקרא לה "המסגד המוסלמי". באותה שנה עלה אֶקְס לרגל למכה ואמר כי קיום המצווה אפשר לו לראות מוסלמים בני גזעים שונים פועלים כשווים. הוא הגיע למסקנה שהאסלאם יוכל להיות האמצעי שבאמצעותו יתגברו על בעיות גזעיות.

מאז החל להטיף נגד גזענות ולא רק נגד השחורים. פחות משנה אחרי שעזב את "אומת האסלאם", ב־21 בפברואר 1965, נרצח מלקולם אֶקְס בידי חברי הארגון בזמן שנשא נאום בהארלם שבניו יורק.

Iran was the first country in the world to feature Malcolm X on a stamp, in 1984. 15 years before the U.S. pic.twitter.com/QP0EUTv2ne — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 28, 2019

איראן הייתה המדינה הראשונה בעולם שהציגה את מלקולם אֶקְס על בול, בשנת 1984. 15 שנה לפני ארה"ב. הבול מציין את היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית, אותו העולם מציין ב-21 במרץ.

The X Men is based on The Civil Rights Movement, Stan Lee created The X Men in 1963, in the midst of civil rights struggle. Lee wanted to create a comic that showed bigotry & racism via fantasy. Magneto & Professor X are direct correlations to MLK & Malcolm X. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/k410diPpI0 — Whitney Miller (@WhitnMiller) February 17, 2020

מה הקשר בין אֶקְס-מן למלקלום אֶקְס?

את הסדרה של חוברות הקומיקס, הטלוויזיה הסרטים אֶקְס-מן אתם כנראה מכירים. דמויות האֶקְס-מן הופיעו לראשונה בחוברות הקומיקס של מארוול בספטמבר 1963, במקביל לשנים של המאבק לזכויות האדם בארצות הברית.

שתיים מהדמויות המרכזיות של האֶקְס מן הם פרופסור צ'ארלס אֶקְסבייר המכונה "פרופסור אֶקְס", המדבר על שיתוף פעולה עם בני האדם הרגילים, שנראה שקיבל השראה מדמותו של פעיל זכויות האזרח מרטין לותר קינג. לעומת אריק מגנוס לנשר המכונה "מגנטו", שקורא להילחם בבני האדם, שהושווה למלקולם אֶקְס שנחשב למיליטנטי יותר. השניים נרצחו במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 בידי מתנקשים ושניהם הפכו לאגדה בעיני המעריצים. מעניין לשים לב כי השם "אֶקְס" הגיע דווקא לדמות של מרטין לותר קינג.

ב-1998 הכתיר הטיים מגזין את "האוטוביוגרפיה של מלקולם אֶקְס" כאחד מעשרת ספרי העיון המשפיעים ביותר במאה ה-20.

אדם שהושפע משני האדונים הנכבדים הוא נואם בחסד בעצמו לא אחר מהנשיא האמריקני ה-44, ברק אובמה. בספרים עליו נכתב שמלקולם אֶקְס היה האיש שהשפיע עליו יותר בצעירותו. אובמה אף כתב שהידיעה שמלקולם אֶקְס נטש את רעיונותיו הקיצוניים של שנאת הלבנים הקלה עליו להזדהות עם אֶקְס. לימים אובמה יקרא גם את ספריו וכתביו של ד"ר קינג ואפשר להגיד כי בסופו של דבר יהפוך קינג למורו של אובמה, למורת רוחו של הקריקטוריסט הלבנוני-ברזילאי, קרלוס לטוף.

Hey @BarackObama, what if Malcolm X were alive today? pic.twitter.com/aNg1TnE8kJ — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) February 22, 2015

עם היבחרו לנשיאות ארה"ב, הגיב אַיְמַן אלטַ'וָאהִרִי, מי שכיום עוד מראשון ארגון הטרור אל-קאעדה. אַיְמַן אלטַ'וָאהִרִי, אז סגנו של אֻסָאמַה בִּן לָאדֶן, השווה את אובמה למלקולם אֶקְס ואמר כי למרות שאובמה נולד לאב מוסלמי הוא בחר לעמוד לצד אויבי האסלאם, ולהתפלל את תפילות היהודים, למרות שהוא טוען שהוא נוצרי, במטרה לטפס בסולם המנהיגות באמריקה.

השבוע נטפליקס תעלה סדרה בשם "מי רצח את מלקולם אֶקְס?" שתעסוק בשאלות הלא פתורות מאחורי הרצח.

נעם בנעט הוא מרצה וחוקר עצמאי בתחום המזרח התיכון והעולם הערבי, הכותב טור שבועי בנושאים אקטואליים נבחרים ובליווי קריקטורות עדכניות מהעולם הערבי תחת הכותרת "חלון למזרח התיכון המתחדש". אפשר לעקוב אחריו בטלגרם, בפייסבוק או באינסטגרם.