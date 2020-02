ספורטאים רבים בעולם במירוץ להשגת הקריטריון המיוחל לאולימפיאדת טוקיו 2020, בענף בו הם מתחרים. בימים אלו בעיר דקאר שבסנגל, מתקיים טורניר מוקדמות אפריקה למשחקים האולימפיים באיגרוף, אליו הגיעו מיטב המתאגרפים האפריקאים, במטרה לזכות באחד מ-33 הכרטיסים לטוקיו שיוחלקו בתחרות.

בתחרות הקדם אולימפית ניתן למצוא מגוון רחב של ספורטאים יוצאי דופן, שלא נמנים עם המיעוט הקטן שנהנה מהתהילה האולימפית והפרסום והכסף שמגיעים איתם. אחד מהם הוא עבדול וואהיד עומאר בן ה-26 המתאגרף במשקל עד 56 ק"ג (הקרוי: משקל תרנגול), שכדי להתפרנס ולממן את אימוניו עובד כמוכר תרנגולות, כבשים ועיזים אצל סבו. בראיון לערוץ האולימפי סיפר עומאר על העבודה לצד קריירת האיגרוף. "הצטרפתי לעבודה עם סבא שלי במכירת תרנגולות, כבשים ועזים. אני טוב מאוד בסוג העבודה הזאת. אין לי ספונסר ואני צריך להשיג את הכסף כדי להמשיך להתאמן ולהמשיך את קריירת האיגרוף שלי. חייבים לעבוד במשהו כדי לממן את האימונים".

