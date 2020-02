דבר העובדים בארץ ישראל

אנחנו מתייצבים לצד חברנו דני עמוס. בתום משחק קבוצתו מכבי נתניה בקרית שמונה, הביע דני שאט נפש ועמדה נחרצת נגד קריאות הומופוביות שספג. לא זה רק הוא, כמובן, ולא רק במגרש הזה. ״אני לא גיי, וזו לא קללה, אבל אני נלחם כדי לשים לזה סוף. זה חשוך״, אמר. וצדק. די עם זה. שחקנים לא צריכים לסבול קריאות הומופוביות, כפי שהחברה הישראלית לא צריכה לסבול קריאות כאלה במרחב הציבורי. ברגע שמספיק אנשים וגופים יפסיקו לקבל כמובן מאליו את הנורמות הפסולות הללו – הן ייעלמו. דני התלונן בפני משקיף המשחק על הקריאות ההומופוביות. אנו מצפים לראות התייחסות לקריאות הללו בדו״ח המשקיף.