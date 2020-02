האתלטית האולימפית אליס קוצ'מן נאלצה להתמודד בילדותה עם מחסומים רבים על בסיס גזעי ומגדרי. כילדה עבדה בשדה כותנה כדי לעזור למשפחתה שנאבקה בעוני כבד, אך בליבה כבר חלמה על תהילה אולימפית. בעקבות חוקי ההפרדה הגזעית לא יכלה קוצ'מן להשתמש במתקנים הספורטיביים בעירה, אז היא החלה לרוץ יחפה על כבישי עפר ולקפוץ מעל מתקנים מאולתרים ממגבות ומקלות כדי להגשים את חלומה ולהפוך ב-1948 לאישה האפרו-אמריקאית הראשונה שזוכה במדליה אולימפית.

אליס קוצ'מן נולדה ב-1923 באולבני, ג'ורג'יה כילדה חמישית מתוך 10 ילדים. קוצ'מן גדלה בתקופה אפלה בהיסטוריה של ארה"ב. תקופה במהלכה הונהגו חוקי ההפרדה הגזעית במדינות הדרום, שזכו לשם הלעגני "חוקי ג'ים קרואו", שם המבוסס על שיר-ריקוד לעגני שבוצע על-ידי אדם לבן שהתחפש לעבד כהה עור רוקד משנות ה-30 של המאה 19.

במהלך אימוניה בילדותה, הוריה ניסו לשכנע אותה להפסיק לעסוק בספורט ולהחליף לפעילויות אחרות, פעילות יותר "נשית" ברוח אותה התקופה. אך קוצ'מן הייתה נחושה בדעתה שהיא הולכת להיות ספורטאית. מול ההתנגדות של הוריה, התייצבו לצידה שתי נשים משמעותיות בחייה, המורה שלה בבית הספר היסודי, קורה ביילי והדודה שלה, קארי ספרי, שהגנו עליה וטיפחו את החלומות שלה על אף הקשיים וההתנגדויות.

העקשנות של קוצ'מן הצעירה החלה להשתלם בשנת 1938, כשנרשמה לבית ספר תיכון במדיסון. באופן מיידי היא כמובן הצטרפה לקבוצת האתלטיקה של התיכון ומאמן האתלטיקה של קבוצת הבנים, הארי לאש, זיהה וטיפח את הכישרון שלה. ב-1939, כשהייתה בת 16, התמודדה וזכתה באליפות המדינה הראשונה שלה באיגוד האתלטיקה החובבנית (AAU) בקפיצה לגובה.

