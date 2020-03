פסל לכבוד הג'ודאית מאילינדה קלמנדי, זוכת מדלית הזהב באולימפיאדת ריו 2016, נחשף ביום שישי האחרון בעיר הולדתה, פץ' שבמערב קוסבו, מול קהל גדול ובנוכחות יו"ר איגוד הג'ודו המקומי ונשיא איגוד הג'ודו העולמי.

קלמנדי היא האלופה האולימפית הראשונה והיחידה בקוסובו, שהתקבלה לוועד האולימפי רק ב-2014. מלחמת האזרחים במדינה הסתיימה אמנם ב-2008, אך קוסובו לא היתה מוכרת באופן רשמי כמדינה עצמאית במשך מספר שנים אחר כך. לקראת אולימפיאדת לונדון 2012, ביקשה קלמנדי לייצג את מדינתה במשחקים האולימפיים אך סרביה התנגדה, ובשל העובדה שקוסבו לא הייתה חלק מהוועד האולימפי, בקשתה של קלמנדי נדחתה והיא החליטה לייצג את אלבניה.

????Hero’s statue inauguration: Inspiring future generations

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

Kosovo’s Judo superstar Majlinda Kelmendi unveiled her own statue on Friday, February 28 at General Wesley Clark Park in Peja in front of a passionate crowd.

????https://t.co/rKjrXfoivB pic.twitter.com/gqdoQYgfqp

— AIPS (@AIPSmedia) February 28, 2020