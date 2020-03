כוכבת הכדורסל מאיה מור הייתה שותפה השבוע לאחד הניצחונות הגדולים בחייה. בניגוד לרוב הקריירה שלה בליגת ה-WNBA, הניצחון אותו השיגה היה כשבית המשפט במיזורי הכריע לבטל את האישום של ג'ונתן איירונס, שישב 22 שנים בכלא מתוך חמישים השנים שנגזרו עליו.

מור בת ה-30 היא אחת הכוכבות הגדולות בכדורסל האמריקאי, במהלך שמונה עונות בקבוצת מינסוטה לינקס, זכתה ב-4 אליפויות WNBA, שיחקה שש פעמים במשחק האולסטאר, נבחרה 3 פעמים ל-MVP ונבחרה לשחקנית המצטיינת של הליגה ב-2013.

WNBA star Maya Moore sat out two seasons to help prove innocence of man behind bars. Now, his conviction has been officially been overturned. pic.twitter.com/pf68ZEtzBh

