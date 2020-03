במפגן מרשים של סולידריות, שחקני, מאמני ובעלי קבוצות בליגת ה-NBA הודיעו על הקמת קרנות והעברת תרומות של סכומי כסף משמעותיים למען עובדי האולמות של קבוצות הליגה, כדי לסייע לעובדים היותר מוחלשים לעבור את תקופת ההשבתה. שחקנה של קליבלנד קאבלירס, קווין לאב, היה הראשון להודיע על תרומה של 100 אלף דולר למען עובדי ה'קוויקן לואנס ארנה' בקליבלנד.

Kevin Love commits $100,000 to the Cavs' arena and support staff due to the suspension of the NBA season.

בעקבות דחיית הליגה ב-30 יום, ובלי וודאות שהליגה תחזור לפעול השנה, מצאו את עצמם עובדי תעשיית ה- NBA ללא עבודה. אלה העובדים שמתפעלים ביום יום את מגרשי הכדורסל – הסדרנים, מוכרי הכרטיסים, מארגני המופעים, עובדי התפעול והניקיון, אותם עובדים שרחוקים מהכסף הגדול שעובר בליגה, ויהיו הנפגעים הראשונים בעקבות הפסקת העבודה.

כוכב מילווקי באקס, יאניס אנטטוקומפו, הודיע שיתרום 100 אלף דולר לעובדי 'פייסרב פורום', אולמה של מילווקי. "זה גדול מכדורסל", צייץ בחשבון הטוויטר שלו. "בתקופה הקשה הזו, אני רוצה לעזור לאנשים שעוזרים לחיים שלי ושל המשפחה להיות קלים יותר". בלייק גריפין, שחקנה של ? יתרום 100 אלף מה? לעובדי קבוצתו, דטרויט פיסטונס. שחקני, מאמני ובעלי "גולדן סטייט" הודיעו שהקימו יחדיו קרן של מיליון דולר למען עובדי 'צ'ייס סנטר' בסן פרנסיסקו.

ה'רוקי' המלהיב, זאיון וויליאמסון, בן ה-19 הודיע שיכסה את משכורותיהם של עובדי האולם הביתי של קבוצתו, ניו אורלינס פליקנס, ב-30 ימי ההפסקה של הליגה. "אלו האנשים המאפשרים את המשחקים שלנו ויוצרים את הסביבה המושלמת עבור האוהדים שלנו וכל מי שמעורב בארגון", כתב בטוויטר, "זו דרך קטנה עבורי להביע את תמיכתי והערכתי לאנשים הנפלאים האלה, שהיו נהדרים עבורי ועבור חברי לקבוצה".

סטף קרי, שחקנה של גולדן סטייט, החליט לתרום ולגייס תרומות בעזרת קרן (Eat. Learn. Play. Foundation), שהוא מפעיל למען ילדי אוקלנד. באוקלנד יש יותר מ-18 אלף ילדים שמקבלים בבית הספר 2 ארוחות חמות ביום. בעקבות סגירת בתי הספר הם יפגעו. בעזרת הקרן קרי מנסה לגייס כספים שיאפשרו להמשיך לספק ארוחות חמות לילדים שזקוקים להן.

Oakland is closing schools bc of COVID-19. We support this decision but are concerned a/b the 18,000+ kids that rely on school for 2+ meals daily. @eatlearnplay is donating to @ACCFB to ensure every child has access to the food they need. Join us & donate https://t.co/nDqF7OoO0Z pic.twitter.com/nFp0w1eFqH

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 14, 2020