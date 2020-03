הירידה במספר החולים החדשים בנגיף הקורונה, שנרשמה בשבוע האחרון בסין הביאה את הממשלה המקומית לנסות ולחזור לשגרה החיים שקדמה להתפרצות המחלה. אחת הדרכים המרכזיות לעשות זאת היא דרך חידוש אירועי הספורט במדינה. כבר ביום שבת האחרון נערך, לראשונה מאז ההתפרצות, טורניר אתלטיקה באוניברסיטת בייג'ינג. ואתמול (שני), החלה התקשורת הסינית לדווח כי ליגת הכדורגל תחדש את משחקיה במהלך אפריל.

בתחרות האתלטיקה בנערכה בסוף השבוע, קבעה הודפת כדור הברזל גונג ליג'יאו בת ה-31 את תוצאת השנה עם 19.70 מטר. עם סיום התחרות, פרסמו כלי התקשורת במדינה שתחרויות אתלטיקה נוספות, בהם צפויים להשתתף שאר האתלטים הבכירים של סין, יערכו כבר במהלך חודש אפריל, עדיין ללא כניסת קהל.

REPORTS | Chinese Super League set to restart on April 18 following a 'dramatic reduction' in cases of Coronavirus. The season was due to start on February 22 but was suspended indefinitely due to outbreak of the deadly bug. pic.twitter.com/fgFzfYnEhE

