התאחדות הכדורגל האירופאית אופ"א עשתה סוף לשמועות והודיעה היום (שילישי) על דחיית טורניר היורו מיוני 2020 ליולי 2021. משחקה של נבחרת ישראל מול סקוטלנד יידחה לחודש יוני, בכפוף למצב הנתון. בהודעה מטעם ארגון נכתב: "עדיפות לבריאותם של כל העוסקים במשחק קודמת לכל, כמו גם להימנע מהפעלת לחץ מיותר על השירותים הציבוריים הלאומיים".

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

Full statement: ????

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020