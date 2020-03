הוועד האולימפי הבינלאומי צפוי לדחות את אולימפיאדת טוקיו 2020 בעקבות מגפת הקורונה. אמש (ראשון) התקיימה ישיבת חירום בראשותו של נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, תומאס באך, בה דנו לראשונה באפשרות לדחות את האירוע שאמור להיפתח ב-24 ביולי והציבו לעצמם אולטימטום לקבל החלטה סופית תוך ארבעה שבועות.

בהודעה הוועד האולימפי הבינלאומי נכתב כי "צעד זה יאפשר ראייה טובה יותר של ההתפתחות המשתנה במהירות של המצב הבריאותי ברחבי העולם וביפן. זה ישמש בסיס להחלטה הטובה ביותר לטובת הספורטאים וכל המעורבים האחרים". בוועד האולימפי ציינו כי "מצד אחד, ישנם שיפורים משמעותיים ביפן. אך מצד שני, ישנה עלייה דרמטית בהתפרצויות של מחלת הקורונה במדינות שונות וביבשות שונות".

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG

דבר העובדים בארץ ישראל

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020