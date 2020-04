קבוצת מרצדס במירוצי הפורמולה 1 סייעה בפיתוח מכשיר נשימה שיכול להרחיק את חולי נגיף הנגיף מטיפול נמרץ ולהקל מעט לחץ על שירות הבריאות של בריטניה הנאבקים בימים אלו בהתפשטות נגיף הקורונה.

צוות המחקר של מרצדס לוקח חלק בתוכנית מיוחדת עם 7 צוותי חקר נוספים ב'יוניברסיטי קולג' לונדון' (UCL) ובקליניקות הפועלות בבית החולים של UCL, כדי להתאים ולשפר את המכשיר המגשר על הפער בין מסכת חמצן לבין הצורך בהנשמה מלאה. המכשיר עזר עד כה רבות לחולי קורונה בבתי חולים באיטליה ובסין.

Proud partners ????@MercedesAMGF1 engineering will be helping to keep #COVID19 patients out of intensive care, as they work with @UCL & @UCLH to develop an @NHSuk-approved breathing aid ????

Find out more ???? https://t.co/dV9ioXp6MK#StayHome pic.twitter.com/HG5r56KLr5

— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) March 30, 2020