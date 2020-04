בחסות משבר הקורונה, התגלתה השבוע הונאת ענק באתרי הימורי ספורט ברחבי העולם. ציבור המהמרים משווע לכל ליגת ספורט שתשוב לפעול ויש מי שיודע לנצל זאת. ארבעה משחקי כדורגל של קבוצות מהליגות האוקראיניות הנמוכות, שהופיעו באתרי ההימורים, גררו מספר הימורים גבוהים באופן מחשיד. לאחר בירור נוסף, התברר שאותם משחקים בכלל לא התקיימו והידיעות עליהם היו חלק מתרגיל עוקץ.

לפי הדיווחים, ב-21 במרץ החל להופיע בדף האינטרנט של קבוצת פ.צ ברדייאנדק טורניר חדש בשם "הגביע העזוב". לאחר בדיקה קצרה החליטו בחברה הגלובלית 'Bet Genius' להציע הימורים על משחקי הטורניר.

(3) In der ???????? geht es u.a. um vier Partien, die sich bei Buchmachern weltweit am 25./26.3 im Angebot fanden. Darunter: FC Berdyansk vs. SC Tavriya. Ergebnis laut Wettanbietern: 1:5 (0:0). Buchmacher berichten, dass es vor Anpfiff hohe Einsätze auf exakt diesen Spielverlauf gab. pic.twitter.com/WvVq9ZdiVJ

דבר העובדים בארץ ישראל

