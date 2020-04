טאמיקה קאצ'ינגס (40) זכתה בקריירה המרשימה שלה ב-WNBA – קריירה שנמשכה 14 עונות, כולן במדי 'אינדיאנה פיבר' – בהישגים אישיים וקבוצתיים רבים, ובהם: זכייה באליפות ה-WNBA; תואר שחקנית העונה; ארבע פעמים אלופה אולימפית וחמש פעמים שחקנית ההגנה הטובה ביותר. את כל אלו השיגה כשהיא מתמודדות עם היותה כבדת שמיעה מלידה.

את לקות השמיעה שלה גילה אביה, הארווי (שהיה שחקן ספסל ב-NBA, בשנות ה-70 ו-ה-80) כשבתו היתה בת שלוש. הם שיחקו בחצר, כך סיפר, הוא נעמד מאחוריה וקרא לה, והיא נשארה במקום, מבולבלת ומפוחדת, קפאה וחיכתה לראות שוב פניו. האב המשיך לקרוא לה, אך היא לא הסתובבה. ההורים הבינו מיד שבתם לא שומעת, בדיוק כמו אחד מאחיה הגדולים.

בראיון לאתר WBUR מספרת קאצ'ינגס שהדיבור המוזר שלה ומכשירי השמיעה החומים והגדולים שהיו באזניה, הפכו את חייה לגהינום. כילדה עברה הרבה מאוד בתי ספר, בעקבות הקריירה של אביה, ולכל מקום שאליו הגיעה, הילדים היו צוחקים עליה ומתאכזרים. לא היו לה חברות, והיא הייתה מסתובבת בעיקר עם אחותה הגדולה. אבל בדרכה לבית הספר היא היתה אומרת לעצמה שוב ושוב: "היום יהיה יום טוב".

לצערה, הימים הטובים התעכבו. כשהיתה בכיתה ג', החליטה יום אחד, בדרך חזרה מבית הספר, להיפרד ממכשירי השמיעה. באקט של כעס ותסכול שהתפרץ השליכה אותם בשדה ליד ביתה.

בשנים הבאות התרגלה לחיות ללא מכשירי שמיעה. היא למדה לקרוא שפתיים ולהבין סיטואציות חברתיות בצורה טובה. למרות שלעתים הייתה מפספסת חלק מהמילים, היא למדה להשלים בראשה את המשפטים, מה שעזר לה להסתדר בחיים.

