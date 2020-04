עובדי רשת מקדונלד'ס בארה"ב החלו בשבועיים האחרונים בשביתות ופעולות מחאה מתואמות בדרישה להתאמת תנאי עבודתם להתפשטות נגיף הקורונה. העובדים, שהוגדרו כעובדים חיוניים, דורשים תוספת סיכון של 3 דולר לשעה, ציוד מיגון הולם, ערובה לשבועיים של חופשת מחלה בתשלום לעובדים שצריכים להיכנס לבידוד, והתחייבות כי החברה תכסה את ההוצאות הרפואיות של מי שיידבק בנגיף. זאת לצד עובדי מכולת, עובדי מחסנים, מפעלים, ומקומות נוספים בהם נחשפים ישירות לסכנת הידבקות.

בארצות הברית אין לאזרחים ביטוח בריאות ציבורי, או זכות חוקית לחופשת מחלה בתשלום. מגפת הקורונה מציפה לא מפתיע שעל פי סקר שנערך בתחילת החודש, 22% מעובדי ענקית המזון המהיר, המוגדרים רובם כעובדים חיוניים, דיווחו כי עבדו בזמן שהיו חולים. גם בימים של מגפה עולמית, הצורך לשרוד כלכלית עולה לפעמים על הצורך לשמור על הבריאות האישית והכללית.

Lack of #PaidSickLeave means that @McDonalds workers come to work when they feel sick. When our paycheck is the only thing supporting us and our family, what other choice do we have? #ProtectAllWorkers https://t.co/pLtsuNCTyF pic.twitter.com/Zla4F2sHBP

