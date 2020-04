סברינה יונסקו, אחת ההבטחות הגדולות בכדורסל העולמי, נבחרה הלילה (בין שישי לשבת) ראשונה בדראפט 2020 של ליגת ה-WNBA, על-ידי הניו-יורק ליברטי. יונסקו (22) הפכה בארבע העונות בהן שיחקה באוניברסיטת אורגון, לאחת השחקניות המדוברות בעולם, עם יכולות התקפה המגוונת שלא נראו כמו עד כה בכדורסל הנשים. היא רשמה ממוצע של 18 נקודות למשחק ב-142 בארבע השנים וגם הפכה לשחקנית הראשונה (גבר או אישה) שסיימה את הקריירה בליגת המכללות עם לפחות 2,000 נקודות, 1,000 ריבאונדים ו-1,000 אסיסטים.

לאור התפרצות נגיף הקורונה, טקס בחירת השחקניות נערך לראשונה דרך האינטרנט. לאחר ההכרזה על בחירתה, אמרה לאתר 'ESPN': "אני מרגישה מבורכת שאני יכולה להיות בתקופה הזאת עם המשפחה שלי והמאמן שלי. אני מבורכת שעבדתי כל החיים כדי להגיע למעמד הזה. אני מאוד מתרגשת להגיע לברוקלין, להצטרף לקבוצה ולהתחיל לשחק. אני מתרגשת מההזדמנות להגיע לשם, להכיר את הקבוצה ואת צוות האימון ופשוט להתחיל לעבוד".

Your favorite player’s favorite player officially joins the #nyliberty . @sabrina_i20 , Ladies and Gentleman. ???? pic.twitter.com/ju8SA96A4P

יונסקו סומנה מגיל צעיר כשחקנית כישרונית, היא זכתה באליפות במדי נבחרת ארה"ב לנערות עד גיל 17. למרות שלא הייתה הכוכבת של הנבחרת, אונסקו הייתה שחקנית איכותית שהתבלטה בקריירת התיכונים שלה ונחשבה לאחת מחמשת השחקניות המבטיחות ביותר מהמחזור שלה בליגת המכללות ה-NCAA.

אחד הדברים הבולטים באופי שלה במשחק ומחוץ לו, היא יכולת קבלת ההחלטות. באופן מפתיע, השחקנית המבטיחה בחרה במכללה יחסית קטנה בעולם כדורסל הנשים בשם אורגון. אונסקו החליטה שהיא רוצה להפוך לשחקנית "אול אמריקן" הראשונה בתולדות אורגון, במקום להתבלט במכללה גדולה יותר ולהפוך מיידית לכוכבת. גם את ההחלטה על אורגון היא קיבלה רק ברגע האחרון שהיה אפשר להירשם לשנת הלימודים ונסעה במשך 8 שעות עם אביה, כדי להתחייב לאורגון בזמן.

במהלך השנתיים הראשונות באורגון, יונסקו הפכה לאחת השחקניות הטובות בליגת המכללות והמשיכה לשפר את יכולת המשחק המגוונות שלה בהובלת הכדור, מציאת השחקניות החופשיות, לקיחת ריבאונדים וכמובן את יכולת הקליעה הבלתי ניתנת לעצירה.

יונסקו היא בת למהגרים מרומניה, בתקופת המהפכה של רומניה ב-1989, אביה דן, ארז את חפציו וטס לארה"ב לבקש מקלט מדיני. הוא קיווה שתוך חצי שנה הוא יצליח להשיג את האישורים גם לאישתו ולבנו בני השנתיים, אנדרי. דן לא ידע יותר מדי על ארה"ב ומצא עבודה כנהג מונית. את רוב הכסף שהוא הרוויח היה שולח חזרה לאשתו. למשפחת יונסקו לקח חמש שנים ארוכות מאוד עד שהם הצליחו להתאחד מחדש, ושלוש שנים אחרי האיחוד, המשפחה התרחבה בזוג תאומים – סברינה ואדי.

סברינה החלה לשחק בגיל 3 עם שני אחיה ומה שהחל כמשחק תמים הפך מהר לשעות על גבי שעות של תחרות. עם אחיה התאום אדי הייתה מבלה במשחקים של אחד על אחת. האחים לעולם ויתרו לסברינה והכניסו בה סוג של קשיחות ותחרותיות עוצמתית. בראיון לאתר 'ESPN' היא מספרת שאף החלו לשחק תמורת כסף ולעתים המשחקים נגמרו באלימות ודם.

במהלך השנתיים הראשונות במכללת אורגון הופרדו לראשונה בחייהם האחים התאומים. אדי הלך ללמוד בקולג' מקומי ליד הבית ואילו סברינה עברה באורגון הרחוקה. לאחר שנתיים קשות נפשית, ביקשה סברינה מאדי שיצטרף אליה ויעזור לה להמשיך להשתפר במשחק ששניהם כל כך אוהבים. אדי כמובן מיד נענה להצעה ועבר ללמוד באורגון.

.@sabrina_i20 and her brother used to hustle older players for Slurpee money ???????? pic.twitter.com/pTFwqMxDGk

— espnW (@espnW) April 13, 2020