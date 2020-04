נגיף הקורונה ממשיך להתפשט במהירות. בשבוע האחרון אובחנו ברחבי העולם בין 70 ל-100 אלף חולים חדשים מדי יום, ומספר המתים נע בין 5,000 ל-10,000 נפשות מדי יום. כמחצית מהחולים בעולם חיים באירופה וכשליש בצפון אמריקה ו-80% מהמיתות מנגיף הקורונה וסיבוכיו התרחשו ביבשות אלה. מספר המתים באירופה עומד על יותר מ-100,000 בני אדם. בסך הכל אובחנו עד כה 2,373,077 חולי קורונה בעולם ולפחות 163,641 מתו מהמחלה ומסיבוכיה. נתונים אלה דווחו על-ידי 210 מדינות בעולם ופורסמו באתר זה.

אולם המופעים AHOY ברוטרדם, בו אמור היה להיערך האירוויזיון בחודש הבא, הוסב למרכז רפואי לחולי קורונה. באולם, שבימים אלה היו אמורים להיערך בו שיפוצים, לקראת אירוח 41 המשלחות לאירוויזיון, נערכו שיפוצים עבור ייעוד אחר. כתבת רשת BBC ביקרה באולם, שבו נבנו חדרי בתי חולים זמניים המיועדים לחולי קורונה. נכון לעכשיו הושלמה הצבה של 82 מיטות בתוך האולם ובמידת הצורך, ניתן יהיה לבנות תשתית שתחזיק עד 600 מיטות. בימים אלה כבר מגיעים למקום חולי קורונה ראשונים, שיזכו לטיפול הדרוש מטעם רשויות הבריאות המקומיות. האירוויזיון בוטל השנה בפעם הראשונה מאז החלה התחרות בשנת 1956.

The Ahoy arena in Rotterdam in the Netherlands should have been gearing up for the glitz, glamour and cheese of the 2020 Eurovision Song Contest – instead, it has been transformed into an emergency Covid-19 hospitalhttps://t.co/y4ZbF6CSwH pic.twitter.com/d7c3fmlt7x

דבר העובדים בארץ ישראל

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 17, 2020