זויה צ'רקסקי-נאדי | ציור

על הציור "The Beginning of the End": "הרכבתי את הדימוי הזה מכמה צילומים מהגטו, שבהם אפשר לראות את היהודים לבושים היטב, לא רזים מדי, עדיין לא מורעבים. אני חושבת שהם עדיין מקווים שהמצב לא ייעשה גרוע, כמו שאנחנו יודעים שהוא נעשה".

זאב טנא | שירה

שני שירים מתוך הספר "זיכרון קצר"

יידיש

אבא מבקר לקוח בפתח תקווה.

אני מתלווה אליו.

בעל החנות שואל את אבא

אם אני הוא ילדו היחיד.

אבא עונה: "הייתה לו אחות

והיא מתה במלחמה" .

השיחה מתנהלת ביידיש

כדי שלא אבין.

אני מבין.

דבר העובדים בארץ ישראל

אחותי

בשנות חייה האחרונות

אזרה אמא אומץ

וסיפרה לי

איך נחשף הבונקר

שבו החביאה את אחותי.

היא נתנה לי תמונה מתפוררת

ובה נראית ילדה – אחותי –

עומדת בתוך לול.

מרוב שהנחתי את התמונה במקומות מסתור,

היא אבדה לי ואני לא מוצא אותה עוד.

נראה לי שאני הצלחתי

להחביא את אחותי.

אחותי בגרסה המולחנת:

סליחה מה השאלה | טלוויזיה

פרק מיוחד ליום השואה של התוכנית זוכת פרס האקדמיה "סליחה על השאלה". בני הדור השני והשלישי לשואה נחשפים בגילוי לב ומספרים על החיים בצל סיפורי השואה והזיכרונות הקשים (עורך ומפיק אחראי: עמית סטרטינר; עורכת ראשית ובמאית: עדי לוי; כאן 11).

דבש שחור | שירת חייו של אברהם סוצקבר | קולנוע

הסרט בסדרת "העברים" (תסריט ובימוי: אורי ברבש. מפיק ראשי ויוצר העברים: יאיר קדר), על חייו ושירתו של המשורר אברהם סוצקבר, זכה בפרס ראשון בתחרות החוויה היהודית, היה מועמד לגמר תחרות אופיר בקטגוריית הסרט התיעודי והשתתף בעשרות פסטיבלים ברחבי העולם.