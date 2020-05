השחיינית היפנית איקה ריקאקו (19), נחשבה בתחילת 2019 לאחת התקוות הגדולות למדליה אולימפית בטוקיו 2020. הכל השתנה בפברואר 2019, כשהייתה במחנה אימונים באוסטרליה והחלה להרגיש רע. כאשר חזרה ליפן, אובחנה כחולת לוקמיה ופרשה זמנית משחייה. באותם רגעים קשים היה כבר ברור שאת המשחקים האולימפיים היא תראה מהבית.

ריקאקו הייתה אלופת העולם לנוער במקצים 50 מטר חופשי, 50 מטר פרפר ו-100 מטר פרפר. היא נחשבת לכישרון אדיר ועשתה את תוצאת השנה בעולם לשנת 2018 ב-100 מטר פרפר. היא כבר הופיעה באולימפיאדת ריו 2016 ב-7 מקצי שונים, אך לאור גילה הצעיר לא הייתה מועמדת למדליה. במשחקי אסיה שנערכו באינדונזיה 2018 צעדה צעד נוסף קדימה – זכתה ב-6 מדליות זהב (הכי הרבה אי פעם), 2 מדליות כסף והייתה לאישה הראשונה שנבחרה לספורטאית המצטיינת של משחקי אסיה.

בעקבות המחלה הקשה, ריקאקו לא הגיעה לאליפות העולם שנערכה ב-2019 בקוריאה הדרומית, אך גם שם יריבותיה לא שכחו את מאבקה. בעת העליה על הפודיום במקצה הכי חזק שלה – 100 מטר פרפר, עלו שלושת הזוכות, ביניהן שיאנית העולם והאלופה האולימפית שרה שסטרם השבדית, עם הכיתוב "איקה ריקאקו אל תוותרי לעולם" על כפות ידיהן.

בפברואר 2020, פרסמה ברשתות החברתיות תמונה שלה מתאמנת בחדר כושר, שנה בדיוק לאחר גילוי המחלה וחודשיים אחרי שחרורה מבתי החולים. השחיינית היפנית החלה לעבוד קשה כדי להגשים את מטרתה הבאה – מדליה אולימפית במשחקי פריז 2024. ליד התמונה כתבה "אני מסתכלת אחורה על הדברים שקרו לי בשנה האחרונה ועכשיו אני מתכננת את הצעד הבא שלי".

בראיון לטלוויזיה היפנית, סיפרה על הקושי המנטלי בימי המחלה: "לא יכולתי לשמוע רעשים, לא רציתי לאכול, לא רציתי לראות טלוויזיה. בנקודה הכי קשה, פשוט רציתי למות. לא הרגשתי שאני יכולה לסבול את הכאב. אם לא הייתי מאמינה שזה יהיה זמני, לא הייתי מסוגלת לשאת את זה. אבל אז הצלחתי לשנות את רוע הגזרה, האושר היה בלתי יאמן".

We are happy to see you again in the pool @rikakoikee????????????

The Japanese swimmer Rikako Ikee posted about her return to the pool 406 days after cancer diagnosis.#Swimming #WaterisourWorld pic.twitter.com/B11lCra4JF

— FINA (@fina1908) March 18, 2020