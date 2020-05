לורי הרננדז (19), המתעמלת שזכתה במדליית הזהב בריו 2016 סיפרה על מסכת ההתעללות שעברה במשך 11 שנה מצד המאמנת שלה, מאגיי הייני. הרננדז סיפרה כי המאמנת הכריחה אותה להתאמן גם כשהייתה פצועה, התעללה בה מילולית על בסיס המשקל שלה וגרמה לה להתקפי חרדה. "היו בקרים שהייתי פורצת בבכי ברגע שהייתי מתעוררת, דואגת מהצעקות והכעסים שמחכים לי במשך היום".

"הרעיון לשתף את הסיפור שלי עם העולם מלחיץ אותי מאוד. אבל אני מרגישה שזה יכול לעזור לאחרים או לפחות להעלות את המודעות להתעללות רגשית ומילולית", כתבה הרננדז בעמוד האינסטגרם שלה. "היו לי חוויות רבות שהובילו להתקפי חרדה בהם הייתי פשוט עומדת מול הציוד ו… בוכה".

הרננדז מספרת על מספר פעמים בהן אזרה אומץ וביקשה מהייני להפסיק את השימוש בשיטות האימון הפוגעניות ותגובתה של המאמנת הייתה שילוב של הכחשה עם טענה שהרננדז "רגישה מדי" ו"לוקחת את הדברים קשה מדי".

לפי הרננדז, ההתעללות בה הייתה פומבית מול מתעמלות אחרות. "היא הייתה משפילה אותי בפני השאר, כל הזמן זורקת הערות פוגעניות ביחס לעליה שלי במשקל. היינו ממשיכות להתאמן גם כשהייתי פצועה. היא הייתה מקללת אותי, לועגת לי בפני אחרים על האופן בו הייתי בוכה ודברים נוספים שאין לי מילים לתאר".

Former US Olympic gymnastics coach Maggie Haney suspended for 8 years https://t.co/jyVl7GkAOo pic.twitter.com/kUKz92P8Hq

— New York Post (@nypost) April 30, 2020